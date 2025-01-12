Обійдемося без Місяця. Чи хоче Маск поховати дуже важливий проєкт NASA

Тінь Маска нависла над "Артемідою"

Американський мільярдер і близький соратник обраного президента США Дональда Трампа Ілон Маск останнім часом дуже часто критикує лідерів різних країн, американських політиків та стан справ у світі, але відомствам, які займаються космічними програмами, до останнього часу вдавалося уникати його оцінок. Однак його недавні пости вказують на те, що амбітна програма NASA "Артеміда" зі створення постійної бази на Місяці поза увагою теж не залишиться.

В американських ЗМІ з’являлася інформація про те, що Маск негативно оцінює її в особистих розмовах, але публічно про це він висловився лише 25 грудня. За його словами, "Артеміда" працює на "створення робочих місць, але не на досягнення результатів".

"Ми вирушаємо прямо на Марс. Місяць — це відволікаючий маневр", — заявив він через кілька днів.

Маск пояснив, що в цьому плані ключовим завданням є вивести величезну кількість ресурсів на орбіту Землі, а потім відправити їх на Марс, щоб побудувати там самодостатню колонію. Наразі людство виводить на орбіту кілька тисяч тонн вантажів щорічно, але мільярдер каже, що цю цифру треба збільшити у рази — до одного мільйона тонн на рік.

Важливо розуміти, що Маск, як власник приватної компанії SpaceX, ніяк не пов’язаний з державним агентством NASA, а тому не може безпосередньо впливати на розвиток американських космічних програм. Однак у новому кабінеті Дональда Трампа він може здобути посаду голови "Департаменту державної ефективності", який навіть названий на честь улюбленої криптовалюти мільярдера DOGE. Оскільки це відомство теоретично має займатися скороченням державних витрат, подібні заяви вже мали б стати "тривожним дзвінком".

Що таке Artemis?

США досі є монополістом з успішних висадок людини на Місяць. У період з 1969 по 1972 роки вони направили туди шість успішних місій у рамках програми "Аполлон", проте після цього справа зайшла в глухий кут.

Нагадаємо, знамениту програму "Аполлон" було запущено в розпал Холодної війни і через це вона виявилася сильно політизованою. Однак після її успіху та невдач СРСР із запуском ракети Н-1 істерія навколо космічних перегонів трохи послабшала. NASA зосередилося на менш ризикованих і, що найголовніше, дешевших місіях, а досягнення 70-х обросли величезною кількістю міфів, конспірології та спекуляцій.

Нова хвиля інтересу до цієї теми виникла вже під час попередньої каденції Дональда Трампа, котрий (так, саме він) пообіцяв повернути американців на Місяць. Не в останню чергу це диктувалося успіхами компанії SpaceX Маска, яка змогла на своїй багаторазовій ракеті Falcon 9 вивести в космос свій же корабель Crew Dragon і доставити людей на Міжнародну космічну станцію, що, до речі, позбавило США потреби користуватися послугами "Роскосмосу".

Це надихнуло американців на запуск програми "Артеміда", названої на честь богині полювання та сестри бога Сонця Аполлона у давньогрецькій міфології.

Згідно з задумом, вона включає створення космічного корабля "Оріон", який виводиться в космос важкою ракетою-носієм SLS, створеною на заміну легендарній ракеті Saturn V, яка відправляла людей на Місяць в 60-70-і. Також у місію входять роботи над системою посадки HLS та орбітальною станцією Gateway. Кінцевою метою "Артеміди" має стати будівництво постійної бази на супутнику нашої планети, яка, як очікується, буде перевалковим пунктом на шляху до колонізації Марса.

SLS. Фото: NASA

Місія привернула увагу багатьох інших країн, які приєдналися до так званої "Угоди Артеміди", яка регулює принципи мирного освоєння космосу. На грудень 2024 року до списку входило 52 країни, серед яких і Україна.

У 2022 році агентство NASA успішно виконало перший етап програми, який зводився до запуску "Оріона" до Місяця та повернення його додому. Спочатку до місії хотіли залучити живих астронавтів, але згодом у відомстві передумали і перший політ пройшов без людей на борту.

На цьому гучні успіхи скінчилися. Після повернення "Оріона" на Землю на кораблі були виявлені проблеми з теплозахисним контуром і з батареями. Робота над модулем посадки HLS, якою, до речі, займається SpaceX, ускладнюється через труднощі із системами дозаправки. Також є питання, пов’язані із роботою екіпажу на поверхні супутника нашої планети. Все це змусило зрештою відсунути плани на другий етап місії, що передбачав пілотований обліт Місяця на 2026 рік, а висадка людей на поверхню й зовсім не відбудеться раніше 2027 року.

Варто зазначити, що в початкових планах NASA перші астронавти вже мали б топтати реголіт до кінця 2024 року.

HLS. Фото: NASA

До чого тут Маск?

У квітні 2023 року SpaceX досягла істотного прориву, а те, що здавалося науковою фантастикою років десь 10 тому, раптово полетіло, хоча зрештою все одно вибухнуло. Йдеться про дітище компанії під назвою Starship — найважчої і найбільшої ракети, яку колись запустила людина.

У жовтні 2024 року Starship вже не лише злетів, а й успішно приводнився у водах Індійського океану. При цьому маніпулятор Mechazilla навіть зміг успішно зловити перший ступінь (багаторазовий — ще одна інноваційна фішка SpaceX) ракети Super Heavy.

Хоча Starship ще не можна повною мірою вважати надійною технологією, проте вже зараз зрозуміло, що SpaceX у цьому плані розвивається набагато швидше за NASA.

Американське аерокосмічне відомство вже зараз залежить від ракет Маска Falcon 9, а пересадка місячної місії з "застарілих" ракет SLS на новенькі та блискучі Starship потенційно може принести компанії SpaceX додаткові десятки мільярдів доларів.

І просто для розуміння — вартість Артеміди оцінюється в 93 мільярди і це без додаткових програм. Потенційна марсіанська місія може коштувати в рази дорожче.

Треба додати, що сам Маск вже 2026 року хоче запустити тестову місію на Марс, а перших людей він збирається туди відправити вже 2028 року. І якщо в нього це вийде, то досягнення "Артеміди" справді виглядатимуть на цьому тлі вкрай невиразно.

Мільярдер також має намір налагодити регулярні польоти в стислий термін, щоб до 2050 року на червоній планеті вже було збудовано повноцінне автономне місто з населенням у мільйон людей.

На даному етапі складно говорити, що буде з місячною ініціативою NASA, оскільки її реалізація вже зайшла надто далеко і поки що немає ознак того, що хтось її згортатиме. Проте з огляду на зростання ролі Маска в американській внутрішній політиці, не можна виключати, що її майбутнє не таке вже й безхмарне.

Маск показує Трампу Starship, 20 листопада 2024 року. Фото: Getty