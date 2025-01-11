Якщо ЗСУ втратять Курщину, армія РФ піде у великий наступ, - WP

Росія прагне повернути собі втрачені території

Військова операція ЗСУ на Курщині наразі має велике значення для ходу війни. Адже, якщо українська армія втратить свої позиції, то 60 тисяч військових РФ підуть у наступу на Україну.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що цей розвиток подій має на увазі те, що армія РФ захопить якмога більше територій, і навряд чи Москва сяде за стіл переговорів.

"Постійна зосередженість України на Курську вказує на те, наскільки важливим для Києва є утримання цієї території, особливо враховуючи, що майбутній прихід Трампа може посилити тиск на обидві сторони, щоб вони сідали за стіл переговорів. Українські офіційні особи також попередили, що якщо їхні війська відступлять через кордон, 60 000 військових, які, за словами Києва, розгорнула Росія, слідуватимуть за ними в Україну та займуть більше території", — пише видання.

Наразі Росія неабияк сильно прагне повернути собі втрачені території і утримати захоплений схід України. Зазначається, що у грудні 500 північнокорейських солдатів почали штурм українських позицій в Курській області, переважаючи українців принаймні 6:1. Бій тривав вісім годин, але потім у бійців ЗСУ закінчилися кулі, і їм довелося відступити.

Водночас інавгурація президента США Дональда Трампа спонукає і Київ, і Москву зайняти якмога вигіднішу позицію на фронті. Проте, як пише видання, Москва має велику перевагу в людській силі та ресурсах, тому у неї менше причин, ніж в України, "сприймати його вступ на посаду як момент, який негайно змінить правила гри".

"Починаючи з виборів, існував тривалий наратив про те, що обидві сторони намагатимуться суттєво покращити свої позиції перед 20 січня, — пояснює Майкл Кофман, військовий аналітик Центру військово-морського аналізу штату Вірджинія. — Є ознаки зацікавленості Росії зустрітися з Трампом, але це не слід плутати це з готовністю до переговорів. Незрозуміло, навіщо Москві йти на переговори саме зараз, враховуючи траєкторію війни".

Раніше "Телеграф" розповідав, що британський полковник оцінив успіхи ЗСУ у Курській області.