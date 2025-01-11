Стало відомо, кому належить єдина в Україні Tesla Cybertruck

Ціна такого авто — 150 000 доларів США

Стало відомо, кому належить єдиний в Україні електричний пікап Tesla Cybertruck. Днями машину вартістю понад мільйон гривень помітили у Києві.

Як "Телеграф" дізнався від власних джерел, автомобіль належить Тамарі Миколаївні Крючковій 1979 року народження. Як відомо з відкритих реєстрів, жінка з таким прізвищем, ім'ям та по батькові була зареєстрована як ФОП у 2008 році, зараз цей ФОП закритий. Основним видом його діяльності в минулому вказано управління нерухомим майном. Також вона надавала послуги з консультування з питань інформатизації та з питань комерційної діяльності та управління. При реєстрації ФОП Тамара Крючкова вказала, що проживає в Києві на вулиці Суворова.

Крім того, Тамара Крючкова у 2010 році подавалася на участь у Громадській раді при Печерській райдержадміністрації Києва. Вона представляла Громадську організацію "Громадська рада підприємців міста Києва".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" дізнався, що помічену у Києві Tesla Cybertruck було випущено у 2024 році. Первинна реєстрація машини була в Миколаївській області, а в серпні 2024 року машину перереєстрували вже у Святошинському районі Києва. Вартість цього пікапа у 2024 році становила 150 000 доларів США, що дорівнює 145 342 євро та понад 6 млн гривень.

Tesla Cybertruck у Києві

Як розповідав "Телеграф", влітку минулого року Tesla Cybertruck, який вже став новим символом статусу серед знаменитостей, помітили у Рівному. Він попав на камеру на вулиці Князя Володимира в обласному центрі.