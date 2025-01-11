У Росії спалахнув нафтозавод: він розташований більш ніж за 1000 км від України (відео)

Завод один із найновіших у Росії

У Росії триває сезон довільних загорянь на об’єктах нафтової промисловості. Цього разу щось трапилося із заводом "Танеко" у Нижньокамську (Татарстан).

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зазначається, що перед цим у регіоні пролунала повітряна тривога.

За словами очевидців, на заводі сталася пожежа, проте обійшлося без постраждалих. З території заводу евакуюють персонал.

При цьому в Татарстані тим часом оголошено тривогу через небезпеку атаки безпілотників, про що місцевих жителів повідомило МНС. Людей попросили сидіти вдома та не підходити до вікон. В аеропорту Нижньокамська також запровадили план "Ковер".

Як відомо, завод "Танеко" знаходиться у Нижньокамську, звідки до кордону України понад 1000 кілометрів. Однак якщо міряти до межі областей, які не перебувають в окупації, то виходить понад 1100 кілометрів.

Завод є одним із найсучасніших у Росії, працює він з 2005 року і здатний переробляти близько 16 мільйонів тонн нафти на рік.

Факт атаки дронів підтвердив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, цей завод відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російської армії та вже зазнавав обстрілів навесні 2024 року.

Як повідомлялося раніше, рано вранці в п’ятницю, 10 січня в Ленінградській області спалахнула масштабна пожежа в промзоні міста Гатчина, розташованому за 42 кілометри від міста Санкт-Петербург. Перед цим місцеві мешканці чули вибухи.