Маск збожеволів: політичний психолог пояснив, навіщо винахіднику потрібен Трамп

Маск розумніший за Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск відкрито підтримує новообраного президента штатів Дональда Трампа, що з його сторони не дуже логічно. Адже Макс навряд чи потребує Трампа, але їх зв'язок каже про інше.

Про це "Телеграфу" розповів політичний психолог, головний науковий співробітник відділу психології мас та спільнот Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Вадим Васютинський у матеріалі ""Для Трампа і Маска інші люди — це зайвий шум": політичний психолог пояснив дивні заяви і незвичайну дружбу".

За словами політичного психолога, Маск розумніший за Трампа, хоча вони обидва досягнули чимало. Так, американський мільярдер створив технологічну імперію, а новий президент США — бізнесову.

При цьому, Васютинський акцентує, що їхні досягнення, влада, спосіб володіння відрізняються. Те, що є у Трампа — результат прагматичного володіння, нескінченних розмов про всілякі угоди, які він любить. Натомість влада Маска — більш небезпечна, вона про символічне володіння світом.

"Мене здивувало прагнення Маска опинитися біля Трампа. Мені здавалося, що Маск більш вартісна людина: психологічно складніша, глибша. І тому йому не потрібен Трамп. Це Трампу потрібен би був Маск. Але схоже, що ні. Якщо погодитися з недавно сказаними словами його біографа, що Маск збожеволів, тоді це можна якось пояснити. Хоча не можу цього сказати як психолог, досвідчений у клінічній практиці. Я ще не можу сказати, що Маск божевільний", — зауважує політичний психолог.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США почали "наступ" на Канаду. Трамп провокує картою у складі Штатів, а Маск принижує прем’єр-міністра Канади та лідера Ліберальної партії Джастіна Трюдо.