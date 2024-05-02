Яке сьогодні, 2 травня, свято: що не можна робити, щоб не залишитися без грошей

Сьогодні у божественне свято християнам не можна ледарювати та їсти м’ясні продукти

Останній тиждень перед Великоднем називається Страсною седмицею, кожен день якої означає конкретну подію в житті Ісуса Христа. На 2 травня цього року випадає Великий (Чистий) четвер – це час, присвячений очищенню як душі, так і тіла.

Згідно з біблійним переказом, за три дні до свого розп’яття Ісус скликав апостолів на Тайну вечерю. У своїх настановах Христос закликав до смиренного способу життя і любові до ближнього. Того вечора він обмив ноги присутнім і розділив із ними хліб та вино.

У Біблії говориться, що саме на цій зустрічі Ісус попередив учнів, що хтось із них скоро зрадить його. Христос передбачив гріх Юди, але не назвав його імені. У ніч із четверга на п’ятницю Юда зрадив Ісуса за 30 срібняків.

Існує кілька версій причини зради вірного учня Спасителя. Одна з найпоширеніших стверджує, що Юда був розчарований в Ісусі як в учителі. За іншою гіпотезою, він хотів переконатися в здатності Христа врятуватися і продемонструвати свої здібності.

Віряни святкують цей день особливим чином. Вважається, що в Чистий четвер відбувається оновлення, а також прощення всіх гріхів перед стражданням Ісуса Христа.

Під час Великого четверга проводиться обряд обмивання, яке слід завершити до сходу сонця. Обличчя варто вмивати із посудини зі срібла, підійде навіть звичайна ложка. Просто налийте води та обмийте обличчя. Християни вірять, що такий ритуал допомагає очиститись від гріхів.

Уважно прибиралися цього дня по дому: протирали пилюку, мийними засобами очищали підлогу та вікна. Вірили, що разом із прибиранням з дому та життя йде все погане. Основний звичай Чистого четверга полягає в приготуванні пасок і фарбуванні яєць. У Чистий четвер готується Четвергова сіль. Вважається, що в неї сильна енергетика, вона служить потужним захисником і має цілющі властивості.

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Традиції та прикмети на 2 травня

2 травня (15 травня за старим стилем) — день перенесення мощів князів страстотерпців Бориса та Гліба. У період Київської Русі їх шанували як святих, а канонізація рідних братів проводилася Ярославом Мудрим.

Цього дня наші пращури займалися городом, висаджуючи картоплю, огірки, помідори, квіти та доглядаючи за деревами та чагарниками. Традиційно, в день поминання Бориса і Гліба, також упорядковували всю присадибну територію.

Під вікнами співає соловей – гарну звістку несе.

Випав град – літо буде спекотним.

Захід фіолетового кольору – вранці будуть заморозки.

Пішов дощ – урожай пшениці буде багатим.

Гучно каркають ворони – не на добро.

Весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.

На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.

Що не можна робити 2 травня

Спати на заході сонця — можна сильно захворіти.

Вкладати гроші в проєкти, інвестувати, робити дорогі покупки — є ризик залишитися без грошей.

Лінуватися і відкладати справи — у житті з’явиться безліч проблем, пов’язаних із невдачею на роботі та бізнесі.

Порушувати Великий піст 2024.

У кого іменини 2 травня

Цього дня іменини святкують Борис, Гліб, Опанас, Давид, Зоя, Роман та Михайло.

Які сьогодні ще свята в Україні та світі

2 травня у світі та в Україні відзначають Всесвітній день тунця (World Tuna Day), Всесвітній день пароля (World Password Day, щорічно першого четверга травня), Міжнародний день Гаррі Поттера (International Harry Potter Day), Міжнародний день поінформованості про цингу, День весняних акварелей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що травень щедрий на святкові дні та професійні свята. Ми публікували список свят та пам’ятних дат в останній весняний місяць.