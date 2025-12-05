Додаткових годин не буде? Як працюватиме метро в Києві на Різдво та Новий рік

Зазвичай підземний транспорт працює до 23:00

З наближенням новорічних та різдвяних свят у багатьох людей виникає питання: чи плануються зміни в графіку роботи громадського транспорту, особливо Київського метро. "Телеграф" вирішив з'ясувати це, звернувшись до столичного метрополітену.

Що треба знати:

Київське метро працює з 05:30/06:00 до 23:00 щодня

В Україні введено воєнний стан з 2022 року, який впливай й на свята, рух громадського транспорту та встановлює комендантську годину

Як відповіли в Київському метрополітені на запит "Телеграфу", наразі метро працює відповідно до встановлених графіків роботи на підприємстві з урахуванням дії воєнного стану, введеного указом президента України від 24.02.2022 No64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні".

При цьому інформації щодо змін режиму роботи столичного метро в ніч з 24 на 25 грудня 2025 року та в ніч з 31 грудня 2025 року на 1 січня 2026 року не надходило. Тобто наразі зміни графіку руху підземного транспорту на Різдво та Новий рік не заплановані.

Як працюватиме метро в Києві на свята

Зауважимо, що з 2022 року метро не змінювало графіків руху на свята. Тобто усі рейси починались з 5 чи 6 ранку та до 11 вечора. Ймовірніше і цьогоріч зміни не будуть запроваджені.

Окрім того, у столиці щодня діє комендантська година з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях без спеціальної перепустки, а також рухатися транспортом або пішки. На час свят з 2022 року комендантську годину не скасовували, іноді навпаки навіть посилювали.

