Чи варто запасатися картоплею: експерти пояснили, якої ціни чекати до весни

Торік ціни на овоч були вищими

Сезон збору картоплі в Україні зазвичай починається наприкінці серпня та триває до жовтня. На кінець року прогнозують, що ціни можуть піднятися понад 20 грн/кг через витрати на зберігання та логістику. Однак, експерти заспокоюють — запасатися картоплею великою кількістю не обов’язково.

Про це "Телеграфу" розповіли фахівці у матеріалі: "В Україні зміняться ціни на один із найходовіших продуктів: що вплинуло на здорожчання"

За словами експертки Всесвітнього банку з розвитку плодоовочівництва Оксани Руженкової, для забезпечення потреб всіх українців достатньо близько 7,5 мільйона тонн картоплі на рік. Водночас промислові господарства та приватні домогосподарства виробляють щонайменше 9 мільйонів тонн.

Навіть якщо ціни на роздрібному ринку піднімуться до 20 гривень за кілограм, це буде помітно у порівнянні з минулим роком, коли кілограм картоплі коштував — 25 гривень. Додатково на ціну впливатиме імпорт з Польщі та Німеччини, який допомагає стримувати різке подорожчання.

Сергій Рибалко, віцепрезидент Української асоціації виробників картоплі, голова ФГ "Аделаїда" додає, що на гуртовому ринку ціни навряд чи стрибнуть угору до весни.

"Я не думаю, що вона на опті в цьому році підніметься вище 10 гривень прямо до весни" — сказав він

А отже в магазинах продукт залишиться доступним для більшості українців – близько 15–20 гривень за кілограм. Тому купувати овоч можна поступово, відповідно до потреб.

