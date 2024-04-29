Почалася Страсна седмиця 2024: що означає кожен день до Великодня і що не можна робити

Віряни в цей особливий період прагнуть приділити час духовним роздумам та молитві

Страсний тиждень, або Страсна седмиця — це час, коли християни дотримуються суворих обмежень і глибоко готуються духовно до Світлого Христового Воскресіння, яке у 2024 році відзначається 5 травня. За 7 днів до Великодня православні віряни та греко-католики дотримуються суворих правил Великого посту, які спрямовані не лише на очищення тіла, а й душі.

Страсний тиждень настає після Вербної неділі, коли відзначається вхід Господній до Єрусалиму. 2024 року ця подія припадає на 28 квітня. Страсний тиждень цього року триватиме з 29 квітня (понеділок) до 4 травня (субота).

У цей час віряни згадують останні дні Ісуса Христа на землі. Термін "страсний" походить від слова "пристрасті", що означає "страждання", підкреслюючи важливість цих подій у християнській традиції.

Страсний тиждень Великого посту 2024

У Великий понеділок починається найсуворіший піст у році, коли дозволено вживати лише хліб, фрукти, овочі, мед та горіхи. Протягом вівторка та середи допускається також вживання сирої їжі без олії.

У четвер невелике послаблення, коли можна їсти гарячі страви рослинного походження з олією. У Страсну п’ятницю віряни утримуються від їжі до винесення плащаниці на богослужінні. У суботу допускається вживання гарячих страв без олії.

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Що не можна робити в Страсний тиждень

Дотримання цих правил допомагає вірянам більш глибоко поринути у духовну підготовку до Великодня і відчути урочистий настрій цього значущого часу у християнському календарі.

Час посту та помірності : у цей період важливо дотримуватися суворого посту та утримуватися від розваг та веселощів. Це час покаяння.

: у цей період важливо дотримуватися суворого посту та утримуватися від розваг та веселощів. Це час покаяння. Уникнення конфліктів і образ : важливо прагнути миру і злагоди у стосунках з оточуючими, уникати сварок і лихослів’я.

: важливо прагнути миру і злагоди у стосунках з оточуючими, уникати сварок і лихослів’я. Обмеження фізичної праці : цей час потребує більше уваги молитві та духовному відпочинку, тому краще обмежитись легкими роботами.

: цей час потребує більше уваги молитві та духовному відпочинку, тому краще обмежитись легкими роботами. Утримання від святкувань: слід утриматися від улаштування будь-яких святкових подій, включаючи весілля та дні народження. Це час, присвячений духовним роздумам та покаянню перед Богом.

Страсний тиждень по днях

Страсний тиждень наповнений унікальними подіями та днями, кожен з яких несе свій особливий зміст та важливість. Від Великого понеділка до Великої суботи віряни уважно відзначають цей період підготовки до великого християнського свята Великодня.

Великий понеділок

Зазначається згадкою старозавітного патріарха Йосипа, якого зрадили його брати. У цей день у храмах проводяться урочисті служби, а вдома здійснюється традиційне велике прибирання та прання.

Великий вівторок

Це час святкування Ісусом подій, пов’язаних з Його викриттям фарисеям та книжникам. Також цей день відзначається підготовкою до святкового столу та великодніх страв.

Велика середа

Припадає на день, коли Юда зрадив Христа за 30 срібняків. У цей день також згадують грішницю, яка помила ноги Ісуса. Жінки намагаються бути особливо обережними, утримуючись від робіт з рукоділля.

Великий четвер

Відзначається як день здійснення першого обряду причастя. Цього дня віряни відвідують храм і причащаються, а також починають фарбувати писанки та пекти вдома паски.

Велика п’ятниця

Вважається, що найсумнішим днем тижня є день розп’яття Христа. У церквах відбувається винесення плащаниці, а віряни дотримуються суворого посту.

Терновий вінець — гіллястий вінок із колючками, описаний у Євангеліях, як символ, який був покладений на голову Ісуса Христа. Фото: freepik

Велика субота

Відзначається завершення Великого посту. День символізує визволення душ праведників з пекла за вірою в Христа. У цей час завершуються традиційні обряди, такі як фарбування яєць і підготовка пасхального кошика, а в храмах відбуваються урочисті богослужіння, в яких проповідується радісна звістка про воскресіння Христа.

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