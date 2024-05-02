Какой сегодня, 2 мая, праздник: что нельзя делать, чтобы не остаться без денег

Сегодня в божественный праздник христианам нельзя бездельничать и кушать мясные продукты

Последняя неделя перед Пасхой называется Страстной седмицей, каждый день которой означает конкретное событие в жизни Иисуса Христа. На 2 мая в этом году выпадает Великий (Чистый) четверг — это время, посвященное очищению как души, так и тела.

Согласно библейскому преданию, за три дня до своего распятия Иисус созвал апостолов на Тайную вечерю. В своих наставлениях Христос призывал к смиренному образу жизни и к любви к ближнему. В тот вечер он омыл ноги собравшимся и разделил с ними хлеб и вино.

В Библии говорится, именно на этой встрече Иисус предупредил учеников, что кто-то из них скоро предаст его. Христос предвидел грех Иуды, но не назвал его имени. В ночь с четверга на пятницу Иуда предал Иисуса за 30 сребреников.

Существует несколько версий причины предательства верного ученика Спасителя. Одна из наиболее распространенных утверждает, что Иуда был разочарован в Иисусе как в учителе. По другой гипотезе, он хотел убедиться в способности Христа спастись и продемонстрировать свои способности.

Верующие отмечают этот день особым образом. Считается, что в Чистый четверг происходит обновление, а также прощение всех грехов перед предстоящим страданием Иисуса Христа.

Во время Великого четверга проводится обряд омовения, который следует завершить до восхода солнца. Лицо стоит умывать из сосуда из серебра, пригодится даже обычная ложка. Просто налейте воды и омойте лицо. Христиане верят, что такой ритуал помогает очиститься от грехов.

Внимательно прибирались в этот день по дому: протирали пыль, моющими средствами очищали полы и окна. Верили, что вместе с уборкой из дома и жизни уходит все плохое. Основной обычай Чистого четверга заключается в приготовлении пасхальных пасок и окрашивании яиц. В Чистый четверг готовится Четверговая соль. Считается, что у нее сильная энергетика, она служит мощным защитником и обладает целительными свойствами.

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Традиции и приметы на 2 мая

2 мая (15 мая по старому стилю) — день перенесения мощей князей страстотерпцев Бориса и Глеба. В период Киевской Руси их почитали как святых, а канонизация родных братьев проводилась Ярославом Мудрым.

В этот день наши предки занимались огородом, высаживая картошку, огурцы, помидоры, цветы, и ухаживая за деревьями и кустарниками. Традиционно, в день поминовения Бориса и Глеба, также приводили в порядок всю приусадебную территорию.

Под окнами поет соловей – хорошую весть несет.

Выпал град – лето будет жарким.

Закат фиолетового цвета – утром будут заморозки.

Пошел дождь – урожай пшеницы будет богатым.

Громко каркают вороны – не к добру.

Весь день тепло — урожай зерновых будет хорошим.

На западе солнце хорошо видно — летом будет мало дождей.

Что нельзя делать 2 мая

Спать на закате — можно сильно заболеть.

Вкладывать деньги в проекты, инвестировать, делать дорогостоящие покупки — есть риск остаться без денег.

Лениться и откладывать дела — в жизни появится множество проблем, связанных с неудачей на работе и в бизнесе.

Нарушать Великий пост 2024.

У кого именины 2 мая

В этот день именины празднуют Борис, Глеб, Афанасий, Давид, Зоя, Роман и Михаил.

Какие сегодня еще праздники в Украине и мире

2 мая в мире и в Украине отмечают Всемирный день тунца (World Tuna Day), Всемирный день пароля (World Password Day, ежегодно в первый четверг мая), Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day), Международный день осведомлённости о цинге, День весенних акварелей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что май щедр на праздничные дни и профессиональные праздники. Мы публиковали список праздников и памятных дат в последний весенний месяц.