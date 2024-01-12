З Днем святої Тетяни! Красиві листівки і найкращі привітання в прозі для близьких

Цього року Тетянин день відзначається 12 січня, а не 25 січня, як це було раніше

У понеділок, 12 січня, за новим церковним календарем відзначається День ангела Тетяни. Цього дня віруючі вшановують пам’ять святої мучениці Тетяни Римської. По традиції віряни ходять до церкви і ставлять свічку святій покровительці Тетяні. Просять її про мудрість та успіхи у навчанні, а незаміжні дівчата просять святу про хорошого нареченого.

Сьогодні всім Тетянам дарують багато уваги, турботи та теплих слів. Також прийнято дарувати Таням символічні подарунки, квіти та вітати з Днем ангела.

Варто зазначити, що Тетяна — дуже популярне в Україні ім’я, тож у вашій родині, колективі, серед сусідів та знайомих точно є дівчина з цим ім’ям. Саме час привітати коханих та знайомих Тетян із їхнім Днем ангела.

"Телеграф" підготував яскраві листівки, картинки та привітання, щоб ви могли нагадати всім Таням про свою увагу та любов. Проявіть турботу та свої почуття, відправивши рідним та близьким у месенджерах або в соцмережах теплі слова привітань та милі листівки.

Привітання і листівки до Дня ангела Тетяни

Зі святом, Танюша! Бажаю, щоб свята Тетяна завжди освітлювала твій шлях і допомагала у всіх справах. Нехай життя буде сповнене кохання, а кожен новий день приносить лише добрі новини та привід для посмішки.

***

З Тетяним днем ​​тебе! Нехай це зимове свято зігріє тебе теплом близьких і подарує віру у краще. Будь завжди такою ж цілеспрямованою та яскравою, і нехай удача сама йде до тебе в руки.

***

Вітаю з днем ​​Тетяни! Бажаю тобі справжнього жіночого щастя, щоб на душі завжди було спокійно та радісно. Нехай твій ангел-охоронець береже твій дім від негараздів і наповнює його світлом.

***

Таня, з твоїм днем! Бажаю тобі ніколи не втрачати свого оптимізму та віри у чудеса. Нехай доля балує тебе приємними сюрпризами, а всі заповітні мрії здійснюються одна за одною.

***

З чудовим святом, з Тетяниним днем! Нехай твоя покровителька дає тобі мудрість та сили для нових звершень. Бажаю, щоб у твоєму житті було якнайбільше щирого сміху та надійних людей поруч.

***

Дорога Таня, вітаю! Нехай цей день стане початком чогось дуже гарного та світлого у твоїм житті. Нехай гармонія панує і в думках, і в справах, а серце завжди буде зігріте любов'ю.

***

З днем ​​Тетяни! Бажаю тобі неймовірного натхнення та легкості у всьому, за що б ти не бралася. Нехай свята Тетяна оберігає твій шлях і дарує тобі впевненість у кожному завтрашньому дні.

Раніше "Телеграф" розповідав про Старий Новий рік за новим та старим стилем. Дата свята, прикмети та заборони.