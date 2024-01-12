Укр

С Днем святой Татьяны! Красивые открытки и лучшие поздравления в прозе для близких

Галина Струс
В этот день Татьяны отмечают День ангела
В этот день Татьяны отмечают День ангела

В этом году Татьянин день отмечается 12 января, а не 25 января, как это было раньше

В понедельник, 12 января, по новому церковному календарю отмечается День ангела Татьяны. В этот день верующие чтят память святой мученицы Татьяны Римской. По традиции верующие ходят в церковь и ставят свечу святой покровительнице Татьяне. Просят ее о мудрости и успехах в учебе, а незамужние девушки просят праздника о хорошем женихе.

Сегодня всем Татьянам уделяют много внимания, заботы и теплых слов. Также принято дарить Таням символические подарки, цветы и поздравлять с Днем ангела.

Стоит отметить, что Татьяна очень популярно в Украине имя, поэтому в вашей семье, коллективе, среди соседей и знакомых точно есть девушка с этим именем. Пора поздравить любимых и знакомых Татьян с их Днем ангела.

"Телеграф" подготовил яркие открытки, картинки и поздравления, чтобы вы могли напомнить всем Таням о своем внимании и любви. Проявите заботу и свои чувства, отправив родным и близким в мессенджерах или соцсетях теплые слова поздравлений и милые открытки.

Поздравления и открытки ко Дню ангела Татьяны

С праздником, Танюша! Желаю тебе, чтобы святая Татьяна всегда освещала твой путь и помогала во всех делах. Пусть жизнь будет полна любви, а каждый новый день приносит только добрые новости и повод для улыбки.

***

С Татьяниным днем тебя! Пусть этот зимний праздник согреет тебя теплом близких и подарит веру в самое лучшее. Будь всегда такой же целеустремленной и яркой, и пусть удача сама идет к тебе в руки.

***

Поздравляю с днем Татьяны! Желаю тебе настоящего женского счастья, чтобы на душе всегда было спокойно и радостно. Пусть твой ангел-хранитель бережет твой дом от невзгод и наполняет его светом.

***

Таня, с твоим днем! Желаю тебе никогда не терять своего оптимизма и веры в чудеса. Пусть судьба балует тебя приятными сюрпризами, а все заветные мечты сбываются одна за другой.

***

С прекрасным праздником, с Татьяниным днем! Пусть твоя покровительница дает тебе мудрость и силы для новых свершений. Желаю, чтобы в твоей жизни было как можно больше искреннего смеха и надежных людей рядом.

***

Дорогая Таня, поздравляю! Пусть этот день станет началом чего-то очень хорошего и светлого в твоей жизни. Пусть гармония царит и в мыслях, и в делах, а сердце всегда будет согрето любовью.

***

С днем Татьяны! Желаю тебе невероятного вдохновения и легкости во всём, за что бы ты ни бралась. Пусть святая Татьяна оберегает твой путь и дарит тебе уверенность в каждом завтрашнем дне.

