Українські прізвища, які належали повстанцям: перевір у списку своє

Ці родові імена зустрічаються до сьогодні

Український народ уже багато століть виборює свою свободу. Згадаймо лише національно-визвольну війну 1648-1657 років на чолі з Богданом Хмельницьким. Саме в цей період історії утворилося чимало українських прізвищ.

Усі вони здебільшого пов’язані з тим, як називали повстанців у різних регіонах України. "Телеграф" вирішив скласти список таких родових імен та поділитися ним зі своїми читачами.

Так, на Київщині та Брацлавщині, наприклад, були гайдамаки. З того часу у Хмельницькій та Запорізькій областях досить поширене прізвище Гайдамака, у Тернопільській – Гайдамаха, а у Житомирській – Гайдамачук.

На Поділлі були на той час львенці та дейнеки, а в Карпатах – опришки. Тому у Львівській та Рівненській областях можна часто зустріти прізвище Дейнека, а у Волинській та Кіровоградській – Дейнега. У різних регіонах України існують ще такі: Левенець, Опришко, Ватажко.

Козацтво – не менш важливий період української історії. У той час також з’явилися деякі прізвища, пов’язані з військовим побутом.

Гетьман, Козак, Лицар, Запорожець, Довбиш.

Хорунжий, Кошовий, Гарматій, Гармаш, Пушкарь.

Пластун, Компанієць, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошовий, Отаман.

У ті часи українці служили у польській, російській та австрійській арміях. Тому отримували прізвища Посполитак, Ритаровський, Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнір, Жовнірович, Жовнірчук, Гренадір, Гусар (Гузар), Гусарець, Гусаревич, Гузарський, Драгун, Улан та Райтер.

Раніше "Телеграф" розповів, які українські прізвища давали тим, хто любить гроші.