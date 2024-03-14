Ваші предки були лісниками, якщо прізвище звучить так: шукайте своє у списку

Праця у лісовому промислі була почесною

Вивчення історії свого роду є дуже цікавим, і навіть по родовому імені можна дізнатись, від чого воно пішло. Деякі українські прізвища тісно пов’язані з лісом.

Вони вказують, що першопредок був лісником, він міг охороняти та доглядати панський гай. Такі родові імена перелічені у роботі "Сучасні українські прізвища" дослідника Юліана Редька.

Українські прізвища, які тісно пов’язані з лісом

"Лісові" родові імена досі зустрічаються в нашій країні. У групу входить декілька прізвищ, серед них багато похідних.

Зазначимо, що у давнину було заведено давати прізвиська, які вказували на рід діяльності. Деякі пов’язані з лісом згодом перетворились у сучасні родові імена:

Лісник ;

; Лісний ;

; Гайовий ;

; Лісняченко ;

; Лісничий ;

; Лісовий ;

; Лісовський.

Була також група прізвищ, які давали через прив’язку до якогось місця. Тут варто зазначити, що одним з найбільш поширених було якраз прізвисько Лісовий. Проте в цю групу також входять такі родові імена як Степовий, Горбовий, Береговий та Шляховий.

Місце побудови будинку, його розташування також могло стати причиною появи прізвиська. Особливо якщо він стояв не так, як усі інші хати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які українські прізвища мають незвичайне походження. Розгадування таємниці таких родових імен вкрай цікаве.