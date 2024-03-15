Украинские фамилии, которые принадлежали повстанцам: проверь в списке свою

Эти родовые имена встречаются по сей день

Украинский народ уже много веков борется за свою свободу. Вспомним только национально-освободительную войну 1648-1657 годов во главе с Богданом Хмельницким. Именно в этот период истории, образовалось немало украинских фамилий.

Все они в большинстве своем связаны с тем, как называли повстанцев в разных регионах Украины. "Телеграф" решил составить список таких родовых имен и поделиться им со своими читателями.

Так, на Киевщине и Брацлавщине, например, были гайдамаки. С тех пор в Хмельницкой и Запорожской областях достаточно распространена фамилия Гайдамака, в Тернопольской – Гайдамаха, а в Житомирской – Гайдамачук.

На Подолье были в те времена левенцы и дейнеки, а в Карпатах – опрышки. Поэтому во Львовской и Ровенской областях можно часто встретить фамилию Дейнека, а в Волынской и Кировоградской – Дейнега. В разных регионах Украины существуют еще такие: Левенец, Опрышко, Ватажко.

Казачество – не менее важный период украинской истории. В ту эпоху также появились некоторые фамилии, которые связаны с военным бытом.

Гетман, Казак, Рыцарь, Запорожец, Довбыш.

Хорунжий, Кошевой, Гарматий, Гармаш, Пушкарь.

Пластун, Компаниец, Сердюк, Сотник.

Полковник, Асаул, Чура, Цюра, Кошевой, Атаман.

В те времена украинцы служили в польской, российской и австрийской армиях. Поэтому получали фамилии Посполитак, Ритаровский, Солдат, Савдак, Солдан, Солдатенко, Жовнир, Жовнирович, Жовнирчук, Гренадир, Гусар (Гузар), Гусарец, Гусаревич, Гузарский, Драгун, Улан и Райтер.

Ранее "Телеграф" рассказал, какие украинские фамилии давали тем, кто обожает деньги.