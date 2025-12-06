Вітер зіб’є з ніг. Які погодні сюрпризи чекають на Україну 7 грудня

Вдень температура підніметься до 9° тепла

Погода першої неділі грудня буде комфортною для прогулянок, але прохолодною. Українців очікує поривчастий вітер із прогнозованим зимовим морозом у нічний час.

Що потрібно знати:

Неділя в Україні буде хмарною, без дощу та снігу

Вночі очікується мороз до -3°

Вітер подекуди буде сильним — до 20 м/с

У неділю в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр. Температурний фон буде помірним для початку грудня: вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° тепла до 3° морозу, а вдень повітря прогріється до 1-6° тепла.

На півдні країни та в Закарпатській області нічна температура буде трохи вищою — від 1 до 6° тепла, вдень повітря прогріється до 4-9° тепла.

Вітер очікується південно-східний та східний зі швидкістю 7-12 м/с, проте на півдні та південному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Такий вітер може створювати невеликі незручності, тож жителям цих регіонів рекомендується бути уважними під час перебування на відкритому повітрі.

Прогноз погоди в Україні на 7 грудня. Фото: Укргідрометцентр

Зазначимо, що метеорологічна зима в Україні досі не настала. Раніше "Телеграф" писав, що вчені очікують ще теплішу зиму цього року.