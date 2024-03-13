Ці прізвища давали жінкам, які очолювали рід: перевірте своє у списку

Перелік дуже великий

Кожне українське прізвище несе в собі сакральний сенс і надзвичайну силу, тому наші предки отримували їх не просто так. Родові імена давали не лише за місцем проживання, а за соціальним статусом, родом занять чи навіть зовнішністю. А ще є багато прізвищ, які давали тим, чий рід очолювала жінка.

"Телеграф" розповідає, як звучать прізвища українців, що походять з роду, яким правили жінки. А також скільки людей в країні їх мали.

У минулому жінки ще не мали таких самих прав, як чоловіки. І саме чоловікові належало бути головою роду. Однак, коли сім’я залишалася без чоловіка, цю функцію брала на себе жінка. Тоді родина отримувала прізвище, яке походило від імені головної жінки роду.

Список українських прізвищ, що утворені від імен жінок, які очолювали свій рід.

Гальченко — налічує 4216 носіїв, Гальчук — налічує 1299 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв. Ганзенко — налічує 617 носіїв, Гандзюк — налічує 1783 носіїв, Ганчук — налічує 541 носіїв, Ганненко — налічує 399 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Євдошенко — налічує 484 носіїв.

— налічує носіїв. Івженко — налічує 1195 носіїв.

— налічує носіїв. Катренко — налічує 792 носіїв, Катрич — налічує 2439 носіїв, Катрук — налічує 703 носії, Катриченко — налічує 342 носіїв, Катеринчук — налічує 721 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носії, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Любащенко — налічує 36 носіїв, Любченко — налічує 5382 носіїв, Любарщук — налічує 86 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Маринич — налічує 2695 носіїв, Мариненко — налічує 1147 носіїв, Маринюк — налічує 1151 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Марущак — налічує 81 носіїв , Марусяк — налічує 1886 носіїв, Марухненко — налічує 359 носіїв, Марущенко — налічує 1003 носіїв, Марунчак — налічує 922 носіїв, Мащенко — налічує 3975 носіїв.

— налічує носіїв налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Натальченко — налічує 483 носіїв, Наталуха — налічує 465 носіїв, Наталенко — налічує 400 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Оксанич — налічує 298 носіїв, Оксанчук — налічує 78 носіїв, Оксаниченко — налічує 18 носіїв.

— налічує носіїв, — налічує носіїв, — налічує носіїв. Харитенко — налічує 12 носіїв.

— налічує носіїв. Химченко — налічує 613 носіїв, Хівренко — налічує 333 носіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке прізвище носять нащадки плакси та скиглія. Воно поширене в Україні.