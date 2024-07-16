У Львові чоловік облився бензином і погрожував себе підпалити біля міськради: до нього вийшли заступники мера (відео)

Причину такої поведінки вже було встановлено

У Львові чоловік облився бензином посеред вулиці та погрожував себе підпалити. Все це відбувалося у самому центрі міста, біля Ратуші (міськрада).

Інформація про це була опублікована у місцевих пабликах у Telegram. Очевидці зняли те, що відбувається на відео.

На місце події прибули пожежні машини, а також швидка допомога та поліція. Ділянка вулиці, де відбувалися події, була оточена.

Зазначається, що до чоловіка вийшли два заступники мера.

"У чоловіка є претензії до правоохоронної системи та вироків судів, які до нього приймалися. Чоловік прийшов просити допомоги у міського голови. Зараз чоловіка переодягли, загрози його життю немає", — про це сказав Євген Бойко, директор департаменту "Адміністрація міського голови" Львівського міської ради.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві двоє зловмисників намагалися підірвати поліцейських гранатою після затримання. Це сталося після крадіжки із зоомагазину. Там вони вкрали деякі товари, ноутбук та будівельні інструменти, після чого були спіймані.