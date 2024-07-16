Во Львове мужчина облился бензином и угрожал себя поджечь возле горсовета: к нему вышли заместители мэра (видео)

Причина такого поведения уже была установлена

Во Львове мужчина облился бензином посреди улицы и угрожал себя поджечь. Все это происходило в самом центре города, возле Ратуши (горсовет).

Информация об этом была опубликована в местных пабликах в Telegram. Очевидцы сняли происходящее на видео.

На место происшествия прибыли пожарные машины, а также скорая помощь и полиция. Участок улицы, где происходили события, был оцеплен.

Отмечается, что к мужчине вышли два заместителя мэра.

"У мужчины есть претензии к правоохранительной системе и приговорам судов, которые к нему принимались. Мужчина пришел просить помощи у городского головы. Сейчас мужчину переодели, угрозы его жизни нет", — об єтом сказал Евгений Бойко, директор департамента "Администрация городского головы" Львовского городского совета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве двое злоумышленников пытались взорвать полицейских гранатой после задержания. Это произошло после кражи из зоомагазина. Там они украли некоторые товары, ноутбук и строительные инструменты, после чего были пойманы.