Події нагадують трилер: в одному з районів Києва ледь не сталася трагедія з гранатою

Злочинцям загрожує довічне позбавлення волі

В столиці правоохоронці затримали двох зловмисників, які під час затримання після крадіжки із зоомагазину, намагалися підірвати поліцейських гранатою.

Про це повідомляє Національна поліція України. За інформацією працівників поліції, подія трапилась в Дарницькому районі Києва.

Як зазначив очільник поліції у столиці, Дмитро Шумейко, спільники за допомогою лома відчинили вхідні двері, пошкодили у приміщенні камери відеоспостереження, після чого викрали ноутбук, будівельні інструменти, а також товари для тварин.

Затримання злочинців

Зброя злочинців

Порушники завантажили викрадене в транспортний засіб та намагались поїхати, проте їх наздогнали співробітники поліції. 36-річного водія затримали біля автівки, а його 37-річний напарник почав чинити зухвалий опір та, погрожуючи правоохоронцям ножем, дістав з кишені бойову гранату й висмикнув кільце. Оперативники перехопили і розрядили боєприпас, а зловмисника затримали.

Граната та ніж злочинців

Затримані злочинці

Особисті речі злочинців

Під час обшуку в автівці підозрюваних поліцейські вилучили викрадене майно та інші речові докази.

Встановили, що спільники раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини, крім того один з них обвинувачується у вчиненні квартирних крадіжок, та його справа слухається в суді. За процесуального керівництва окружної прокуратури фігурантам повідомили про підозру за частиною четвертою статті 185 — крадіжка, поєднана із проникненням та вчинена в умовах воєнного стану.

Крім того, порушнику, який погрожував поліцейським гранатою, повідомлено про підозру за частиною першою статті 263 — незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами, та за статтею 348 — посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція найбільшого покарання передбачає довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі затримали чоловіка, який намагався підпалити магазин Roshen. Йому загрожує обмеження волі.