В одній з областей України оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми

Йдеться про 47 прифронтових населених пунктів

У Харківській області через безкінечні обстріли з боку країни-агресорки Росії примусово евакуюють родини з дітьми. Це станеться у 47 прифронтових населених пунктах.

Відповідну заяву зробив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 11 квітня.

За його словами, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Глава ОВА додав, що йдеться про населені пункти, близькі до кордону з країною-агресором РФ. У цих населених пунктах у Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах живуть 182 дитини.

Синєгубов підкреслив, що ця інформація не стосується Харкова. Також він сказав, що в ОВА вже визначили маршрути евакуації та забронювали місця тимчасового проживання людей.

Як відомо, 7 квітня влада Харківської області розглядала можливість примусової евакуації з північної частини регіону.

До слова, цього літа російським окупантам навряд чи вдасться зробити новий наступ на Харків та оточити місто. Загарбники зосередяться на іншій ділянці фронту.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський відповів, чи варто чекати на новий наступ окупантів на Харків.