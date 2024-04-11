В одной из областей Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Речь идет о 47 прифронтовых населенных пунктах

В Харьковской области из-за бесконечных обстрелов со стороны страны-агрессорки России принудительно эвакуируют семьи с детьми. Это произойдет в 47 прифронтовых населенных пунктах.

Соответствующее заявление сделал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 11 апреля.

По его словам, решение было принято на заседании Совета обороны области.

Глава ОВА добавил, что речь идет о населенных пунктах, близких к границе со страной-агрессором РФ. В этих населенных пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах проживает 182 ребенка.

Синегубов подчеркнул, что данная информация не касается Харькова. Также он сказал, что в ОВА уже определили маршруты эвакуации и забронировали мест временного проживания людей.

Как известно, 7 апреля власти Харьковской области рассматривали возможность принудительной эвакуации из северной части региона.

К слову, этим летом российским оккупантам вряд ли удастся совершить новое наступление на Харьков и окружить город. Захватчики сосредоточятся на другом участке фронта.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ответил, стоит ли ждать нового наступления оккупантов на Харьков.