Хвалить Росію та мріє про шлюб з китайцем: у Китаї ШІ використав обличчя української блогерки для пропаганди

Люди в Китаї відчуватимуть, що іноземці вважають їхню країну кращою

У Китаї поширення набувають відео жінок, згенеровані штучним інтелектом, на яких вони розмовляють китайською і пропагують любов до Китаю. Обличчя у відео створюються з викрадених та змінених онлайн-зображень.

Однією з таких панянок стала Ольга Лоєк, яка нещодавно почала вести свій канал на YouTube. Про це пише Голос Америки.

Ольга Лоєк – 20-річна українка, яка вивчає когнітивні науки в Університеті Пенсильванії. На YouTube вона висвітлює тему ментального здоровʼя та ділиться своїми філософськими поглядами на життя.

Через деякий час люди почали писати в китайських соціальних мережах, що бачили її. Там вона була не Ольгою Лоєк, а росіянкою, яка розмовляла китайською, любила Китай і хотіла вийти заміж за китайця. Її звуть Наташа, або Анна, або Грейс, залежно від китайських соціальних мереж.

"Я почала перекладати відео за допомогою Google Translate і зрозуміла, що більшість цих облікових записів говорять про такі речі, як Китай, Росія, про те, наскільки хороші відносини між Китаєм і Росією, — говорить вона. — Це дуже образливо".

У деяких відео пропагуються тісні звʼязки Китаю та Росії, мовляв, вони дуже цінні. В інших роликах вихваляють китайську історію та культуру або розповідають про те, як сильно росіянки хочуть вийти заміж за китайця.

Скриншот одного з таких відео

"Якщо ти одружишся з російськими жінками, ми будемо прати білизну, готувати, мити посуд кожен день, — йдеться у відео. — Ми також дамо вам іноземних дітей, скільки захочете".

Зокрема, такі відео з Лоєк є на відеосайтах Douyin (китайська версія TikTok) і Bilibili (схожий на YouTube). Більшість із цих облікових записів запрошують глядачів відвідати онлайн-магазини, щоб купити, як вони кажуть, справжні російські товари.

Попри те, що відео згенеровані ШІ, більшість з коментаторів впевнена, що дивиться на справжню жінку.

Лоєк сказала, що ніколи не скаже подібних речей, очевидно, враховуючи, що вона з України, яка перебуває у стані війни з Росією з 2022 року. Вона сказала: "Це, ймовірно, використовується для того, щоб люди, можливо, люди в Китаї, відчували, що іноземці вважають їхню країну кращою".

Скриншот сторінки клона Ольги Лоєк

Скриншот сторінки клона Ольги Лоєк

На Bilibili, найбільшому відеосайті Китаю, деякі відео зі штучним інтелектом, в яких використовується обличчя Лоєк, позначено логотипом HeyGen, що вказує на те, що відео було створено на вебсайті компанії. В одному відео з Bilibili демонстратор навіть показує, як зробити коротке відео на HeyGen із кліпом, на якому розмовляє Лоєк.

Політика модерації HeyGen передбачає, що користувачі не можуть створювати аватари "із зображенням реальних людей, включаючи знаменитостей і громадських діячів, без чітко вираженої згоди".

Лоєк розповіла, що після того, як вона і її підписники на YouTube надіслали скарги до китайської компанії, близько десятка акаунтів, що імітували її, були видалені.

Материнська компанія HeyGen і Douyin, ByteDance, не дала відповіді на запит журналістів щодо цього питання. Зазначається, що ще на початку 2023 року уряд Китаю запровадив правила, що регулюють діяльність "глибоких фейків" та інших "сервісів глибокого синтезу".

Закон забороняє створення глибоких підробок без згоди людей, чиї зображення або інша інформація були використані. Лоєк опублікувала свою історію на YouTube, і вона поширилася в китайських соціальних мережах. Користувачі на різних платформах співчували їй і закликали до посилення регулювання ШІ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Китаї вперше був створений мультфільм за допомогою штучного інтелекту. Як не дивно, але його навіть почали показувати на державному телебаченні.