У Китаї показали перший мультфільм, створений ШІ: він вже йде на держтелебаченні (відео)

У ньому розповідається про світ класичної китайської поезії

У Китаї вперше був створений мультфільм за допомогою штучного інтелекту. Як не дивно, але його навіть почали показувати на державному телебаченні.

У самому мультфільмі йдеться про класичну китайську поезію, засновану на 200 віршах зі шкільної програми. Кожна серія триває близько семи хвилин. Назва цього мультфільму — "Вірші тисячоліть".

Генеративний штучний інтелект чудово перетворив вірші на чарівну анімацію, пронизану національним колоритом. До вашої уваги відрізок однієї з серій.

Зазначимо, що на цей мультфільм вже досить жваво відреагували в коментарях. Утім, люди розділилися на два табори — одні вважають це кроком уперед та справжнім проривом, а інші — не надто схвалюють таку ідею.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що штучний інтелект навчили виконувати голосові команди та прибирати. Цю роль виконував робот, якому поставили 170 завдань та відправили в кімнати, яку він бачив тільки на відео.