Хвалит Россию и мечтает о браке с китайцем: в Китае ИИ использовал лицо украинской блогерши для пропаганды

Люди в Китае будут чувствовать, что иностранцы считают их страну лучшей

В Китае набирают популярность видео женщин, сгенерированные искусственным интеллектом, на которых они разговаривают на китайском и пропагандируют любовь к Китаю. Лица в видео создаются из похищенных и измененных онлайн-изображений.

Одной из таких девушек стала Ольга Лоек, недавно начавшая вести свой канал на YouTube. Об этом пишет Голос Америки.

Ольга Лоек – 20-летняя украинка, изучающая когнитивные науки в Университете Пенсильвании. На YouTube она освещает тему ментального здоровья и делится своими философскими взглядами на жизнь.

Через некоторое время люди начали писать в видевших ее китайских социальных сетях. Там она была не Ольгой Лоек, а россиянкой, которая говорила по-китайски, любила Китай и хотела выйти замуж за китайца. Ее зовут Наташа, или Анна, или Грейс, в зависимости от китайских социальных сетей.

"Я начала переводить видео с помощью Google Translate и поняла, что большинство этих аккаунтов говорят о таких вещах, как Китай, Россия, о том, насколько хороши отношения между Китаем и Россией, — говорит она. — Это очень обидно".

В некоторых видео пропагандируются тесные связи Китая и России, мол, они очень ценны. В других роликах восхваляют китайскую историю и культуру или рассказывают о том, как сильно россиянки хотят выйти замуж за китайца.

Скриншот одного из таких видео

"Если ты женишься на русских женщинах, мы будем стирать белье, готовить, мыть посуду каждый день, — говорится в видео. — Мы также дадим вам иностранных детей, сколько захотите".

В частности, такие видео с Лоек есть на видеосайтах Douyin (китайская версия TikTok) и Bilibili (похож на YouTube). Большинство из этих аккаунтов приглашают зрителей посетить онлайн-магазины, чтобы купить, как они говорят, настоящие российские товары.

Несмотря на то, что видео сгенерированы ИИ, большинство комментаторов уверены, что смотрит на настоящую женщину.

Лоек сказала, что никогда не скажет подобные вещи, очевидно, учитывая, что она из Украины, которая находится в состоянии войны с Россией с 2022 года. Она сказала: "Это, вероятно, используется для того, чтобы люди, возможно, люди в Китае, чувствовали, что иностранцы считают их страну лучше".

Скриншот страницы клона Ольги Лоек

Скриншот страницы клона Ольги Лоек

На Bilibili, крупнейшем видео-сайте Китая, некоторые видео с искусственным интеллектом, в которых используется лицо Лоек, отмечены логотипом HeyGen, указывающим на то, что видео создано на вебсайте компании. В одном видео из Bilibili демонстратор даже показывает, как сделать короткое видео на HeyGen с клипом, на котором говорит Лоек.

Политика модерации HeyGen предполагает, что пользователи не могут создавать аватары "с изображением реальных людей, включая знаменитостей и общественных деятелей без четко выраженного согласия".

Лоек рассказала, что после того, как она и ее подписчики на YouTube направили жалобы в китайскую компанию, около десятка имитировавших ее аккаунтов были удалены.

Материнская компания HeyGen и Douyin, ByteDance, не дала ответа на запрос журналистов по этому вопросу. Отмечается, что еще в начале 2023 года правительство Китая ввело правила, регулирующие деятельность "глубоких фейков" и других "сервисов глубокого синтеза".

Закон запрещает создание глубоких подделок без согласия людей, чьи изображения или другая информация были использованы. Лоек опубликовала свою историю на YouTube и распространилась в китайских социальных сетях. Пользователи на разных платформах сочувствовали ей и призывали к усилению регулирования ИИ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Китае впервые был создан мультфильм с помощью искусственного интеллекта. Как ни странно, его даже начали показывать на государственном телевидении.