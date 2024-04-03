Африканська країна погрожує відправити до Німеччини 20 000 слонів: за що таке покарання

У Ботсвані проживає найбільша у світі популяція слонів

Захисники природи у Німеччині запропонували ввести більш жорсткі обмеження на імпорт мисливських трофеїв з країн Африки. Все через занепокоєння щодо браконьєрства. Натомість у Ботсвані запропонували подарувати Берліну диких 20 000 слонів, щоб німці показали всьому світові, як можна мирно співіснувати з цими велетнями.

Про це пише німецьке видання Bild. Зазначається, що популяція слонів у Ботсвані нині налічує понад 130 тисяч особин, і їхня кількість щороку збільшується, в середньому, на 6 тисяч.

"Дуже легко сидіти в Берліні й мати думку про наші справи в Ботсвані. Ми платимо ціну за збереження цих тварин для всього світу. Стада слонів завдавали шкоди майну, поїдали врожай і витоптували жителів", — каже Президент Ботсвани Мокгвітсі Масісі, пише видання.

За словами очільника африканської держави, полювання на слонів є важливим засобом для їхнього контролю. У 2014 році Ботсвана заборонила трофейне полювання на слонів, але, як стверджує Масісі, вони були змушені зняти обмеження у 2019 році під тиском місцевих громад. Тепер у країні видають щорічні квоти на полювання.

У відповідь на заяви міністерства охорони довкілля Німеччини про можливість запровадження жорсткіших обмежень на імпорт мисливських трофеїв з Африки, Масісі заявив, що готовий подарувати Берліну 20 000 диких слонів, щоб місцеві "зелені" показали всьому світові, як можна жити з ними без полювання.

Наразі у Ботсвані проживає найбільша у світі популяція слонів. Раніше країна вже пропонувала відправити 8 000 особин Анголі й ще 500 Мозамбіку. Крім того, у березні ботсванські чиновники також погрожували відправити 10 000 тварин до Лондона.

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