Африканская страна угрожает отправить в Германию 20 000 слонов: за что такое наказание

В Ботсване проживает самая большая в мире популяция слонов

Защитники природы в Германии предложили ввести более жесткие ограничения на импорт охотничьих трофеев из стран Африки. Все из-за беспокойства по поводу браконьерства. В ответ на это, в Ботсване предложили подарить Берлину 20 000 слонов, чтобы немцы показали всему миру, как можно мирно сосуществовать с этими великанами.

Об этом пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что популяция слонов в Ботсване в настоящее время насчитывает более 130 тысяч особей, и их количество ежегодно увеличивается, в среднем, на 6 тысяч.

"Очень легко сидеть в Берлине и думать о наших делах в Ботсване. Мы платим цену за сохранение этих животных для всего мира. Стада слонов наносили ущерб имуществу, поедали урожай и вытаптывали жителей", — говорит Президент Ботсваны Мокгвитси Массиси, пишет издание.

По словам главы африканского государства, охота на слонов является важным средством для их контроля. В 2014 году Ботсвана запретила трофейную охоту на слонов, но, как утверждает Массиси, они были вынуждены снять ограничения в 2019 году под давлением местных общин. Теперь в стране выдают ежегодные квоты на охоту.

В ответ на заявления министерства охраны окружающей среды Германии о возможности более жестких ограничений на импорт охотничьих трофеев из Африки, Массиси заявил, что готов подарить Берлину 20 000 диких слонов, чтобы местные "зеленые" показали всему миру, как можно жить с ними без охоты.

В настоящее время в Ботсване проживает самая большая в мире популяция слонов. Ранее страна уже предлагала отправить 8000 особей Анголе и еще 500 Мозамбику. Кроме того, в марте ботсванские чиновники также угрожали отправить 10 000 животных в Лондон.

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