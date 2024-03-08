У київському ТРЦ пенсіонера покусали собаки: тварин тут систематично підгодовують (фото)

Потерпілому знадобилася допомога медиків

Днями в Оболонському районі столиці на літнього чоловіка напали безпритульні собаки, які мешкають на території ТРЦ "Оазис". Агресивні тварини покусали перехожого за ногу і пенсіонерові довелося звернутися до лікарні.

Варто зазначити, що на допомогу потерпілому ніхто з очевидців не прийшов.. Детальніше про неприємну подію розповіли у Телеграм-каналі "Життя.Оболонь.Київ".

Відомо, що ввечері в четвер, 7 березня, пенсіонер після прогулянки повертався додому і йшов територією ТРЦ "Оазис", розташованого в Оболонському районі Києва над станцією метро "Героїв Дніпра".

Раптово на чоловіка накинулися агресивні собаки, які почали кусати його за ногу. Тварини вже тривалий час проживають у ТРЦ і їх тут регулярно підгодовують.

Зазначається, що в торговельно-розважальному центрі не той момент було досить багато людей, однак на допомогу потерпілому ніхто з них не прийшов.

Унаслідок нападу собак чоловік отримав травму ноги і змушений був звернутися по допомогу до медиків.

У чоловіка сильно покусана нога

Також повыдомляэться, що рідні потерпілого збираються піти в ТРЦ і влаштувати "розбірки" з охороною та адміністрацією торгового комплексу.

"Ніхто, ні з людей, ні з охорони, ніяк не відреагував. Дідусь наразі вже вдома, після лікарні. Сьогодні рідні потерпілого розбиратимуться з охороною і з адміністрацією торгового комплексу", — пишуть в соцмережі.

Варто зазначити, що на території ТРЦ "Оазис" постійно проживають бездомні собаки, яких тут регулярно підгодовують. Останнім часом кияни стали дедалі частіше скаржитися на те, що тварини збиваються в зграї, гавкають на перехожих і поводяться лякаюче.

У ТРЦ "Оазис" підгодовують собак

Проте знайшлися й ті, хто почав захищати тварин — люди пишуть, що собаки в ТРЦ є досить доброзичливими і чоловік, швидше за все, сам спровокував напад.

"Ці собаки спокійні завжди. Щось не віриться, що той дідусь не штовхнув/крикнув на них перший", — зазначають користувачі соцмережі.

У будь-якому разі киян попереджають про потенційну небезпеку, яка може походити від безпритульних собак, що оселилися на території ТРЦ "Оазис" розташованому на проспекті Оболонському 47/42 над станцією метро "Героїв Дніпра".

ТРЦ "Оазис" розташовується над станцією метро "Героїв Дніпра"

Що робити, якщо вас вкусив собака

Приблизно 1 із 5 укусів собак потребує лікування. Обов'язково звертайтеся до лікаря при укусі собаки, навіть якщо видимих ​​пошкоджень від цього немає, наприклад, якщо вкусила собака через штани. Укуси собак можуть спричинити низку ускладнень.

Приблизно в 50% укусів собак заносяться бактерії, у тому числі стафілококи, стрептококи та пастерели, а також капноцитофаги. До інших ускладнень належать: сказ, правець, пошкодження нервів або м'язів, переломи кісток, рубці та багато іншого.

Перша допомога при укусі собаки

Перед тим як обробляти рану антисептиком, її потрібно ретельно вимити, використовуючи для цього воду та мило, причому краще, якщо мило буде господарським.

Якщо ваша шкіра була пошкоджена, промийте уражену ділянку теплою водою з милом і обережно натисніть на рану, щоб викликати невелику кровотечу. Це допоможе позбавитися мікробів.

Не варто використовувати для обробки рани спирт, горілку, зеленку та ін. До таких антисептиків можна вдатися лише тоді, якщо під рукою не буде перекису водню. Саме за її допомогою краще обробляти укус.

Після цього на місце укусу бажано накласти тугу марлеву пов’язку та звернутися до лікаря. Ну а якщо на місці рани виникла сильна кровотеча, не втрачайте часу і викликайте швидку допомогу.

Всі рани від укусів собак, навіть незначні, слід перевіряти на наявність ознак інфекції доти, доки вони повністю не загояться. Часто перевіряйте рану від укусу, щоб побачити, чи вона не стала червоною, здутою або гарячою.

Якщо стан рани погіршиться, ви відчуєте біль або підніметься температура, негайно зверніться до лікаря.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Оболонському районі столиці, за припущеннями місцевих жителів, можуть орудувати догхантери — люди, які цілеспрямовано займаються отруєнням тварин. Тут, імовірно, розлили невідому отруту, жертвами якої вже стало кілька собак.