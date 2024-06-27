З 1991 року кількість батарей Patriot у Німеччині скоротилася вчетверо: експерти пояснили причину

У 1991 році Німеччина мала могутнє угруповання ППО, зараз похвалитися цим Бундесвер не в змозі

Західна Німеччина на момент закінчення Холодної війни та об'єднання зі Східною Німеччиною мала на озброєнні не менше 40 батарей зенітно-ракетних комплексів Patriot, з яких 36 були бойовими та чотири перебували у резерві. Через 33 роки після закінчення Холодної війни Бундесвер має у розпорядженні тільки 10 батарей американських ЗРК.

Про це пише Defence Express. Видання зазначає, що окрім Patriot, Бундесвер зразка 1991 року мав на озброєнні 9 дивізіонів зенітно-ракетних комплексів MIM-23 Hawk та 6 дивізіонів ЗРК Nike, не рахуючи численних підрозділів ППО малої дальності з ЗРК Roland та Gepard.

При цьому тоді німецька протиповітряна оборона несла службу в набагато жорсткіших умовах, ніж зараз. Нормативи часів Холодної війни передбачали, що у складі дивізіону має бути одна батарея з 5-хвилинною готовністю, дві батареї з 3-годинною готовністю та одна батарея із 12-годинною готовністю. Окрім того, ППО Німеччини мала навіть таку, здавалося б, архаїчну річ, як пости візуального виявлення повітряних цілей на малій висоті – щоправда, не проти БПЛА, про них тоді ще фактично не чули, а проти ударних літаків СРСР з некерованими бомбами.

Проте після того, як дві Німеччини об'єдналися, а Холодна війна завершилася розпадом СРСР, Німеччина вирішила, що така потужна система ППО більше не потрібна – економічно невигідно. Тому більшу частину комплексів списали: це торкнулося як типів MIM-23 Hawk та Roland, так і надважливих для оборони Patriot. Чисельність останніх скоротилось до 12 на початок 2023 року.

У 2024 році систем в Німеччини залишилося ще менше Patriot – всього 10. Дві батареї Німеччина передала Україні, а нові системи передадуть Бундесверу ще дуже нескоро.

Нещодавно у Нідерландах повідомили, що об’єдналися з іншою країною, аби поставити Україні ще одну систему ППО Patriot, після того, як про поставку цієї ж системи повідомила Румунія. В Міністерстві оборони Нідерландів зазначили, що їм вдалося "зібрати" частини ЗРК, які буде об’єднано у єдину систему.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, США поки не мають офіційних анонсів щодо термінів надання Україні додаткової системи Patriot. Проте робота на цьому напрямі продовжується щодня.