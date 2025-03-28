Міста нема, а іпотека є: як живе Бахмут через два роки окупації (фото, відео)

Трагедія Бахмута: як війна перетворила процвітаюче місто на зону руйнувань.

Місто Бахмут колись було важливим промисловим і культурним центром Донецької області. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році тут проживало близько 70 тисяч людей, діяли підприємства соляної промисловості, залізничний вузол, працював найбільший завод ігристих вин в Європі "Артемівськ Вайнері".

Проте сьогодні, у березні 2025 року, Бахмут являє собою сумну картину руїн і спустошення, ставши одним із символів трагедії війни.

"Телеграф" зробив підбірку фото про те, як зараз виглядає місто.

Як виглядає Бахмут сьогодні?

Сучасний Бахмут — це місто-привид, де від довоєнного життя не залишилося майже нічого. Більшість будівель зруйновані або серйозно пошкоджені внаслідок артилерійських обстрілів, авіаударів і вуличних боїв.

Центральні вулиці, які колись були жвавими, тепер завалені уламками, а багатоповерхові будинки стоять із вигорілими фасадами та розбитими вікнами.

Житлові квартали, повністю знищені, а вцілілі споруди мають лише історичну цінність, яку окупанти не планують зберігати.

Бахмут завжди був містом із багатою історією та культурною спадщиною. Однак під час окупації багато пам'яток було знищено або пошкоджено. Місцеві музеї, школи мистецтв і бібліотеки стали жертвами війни

В об’єктив камер окупантів потрапив і Храм Всіх Святих, що розташований на вулиці Ковальська (колишня назва — Червоноармійська).

Храм зазнав значних руйнувань. Пошкоджено купол і стіни святині, а також внутрішнє оздоблення.

За оцінками, близько 80% будівель у Бахмуті знищено або серйозно пошкоджено. Проте окупанти не тільки не збираються відновлювати зруйноване місто, а й ще цинічно пропонують жителям тимчасово окупованого Бахмуту взяти житло в іпотеку.

Денис Пушилін повідомив, що з 1 квітня 35 муніципалітетів ДНР включені в перелік міст, в яких буде можлива пільгова іпотека на вторинне житло. В цей перелік міст входить і Бахмут.

Бахмут став не лише жертвою війни, а й символом українського спротиву. Оборона міста коштувала життя тисячам захисників, які стримували ворога, завдаючи йому величезних втрат. Водночас його доля — це нагадування про руйнівну силу російської агресії, яка не зупиняється перед знищенням цілих регіонів.

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