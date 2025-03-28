"Мертві душі" по-українськи: військова частина у Львові потрапила у скандал

Військовим посадовцям загрожує позбавлення волі на строк до 12 років

У п'ятницю, 28 березня, Служба безпеки України разом з Державним бюро розслідувань провели обшуки у військовій частині Нацгвардії 4114 у Львові. За результатами слідчих дій чотирьом посадовцям військової частини вручили підозри за статтею про перевищення військовою особою службових повноважень.

Підозрювані заробляли на підлеглих військових. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області.

"За матеріалами справи, четверо військових посадовців за винагороду "дозволяли" своїм підлеглим, які проходили службу за контрактом, незаконно перебувати за межами військової частини", – йдеться у публікації.

Прихильністю підозрюваних користувалися сім солдатів, які замість несення служби працювали на приватних підприємствах у Львові та області. Тобто, контрактники не перебували на робочих місцях та не виконували жодних завдань, пов’язаних і несенням військової служби.

"Така послуга була "платною". Кожен з військових, який отримував "дозвіл" не виходити на службу, віддавав своєму керівнику частину зарплати. Задокументовано, що незаконна схема тривала з липня 2024 по березень 2025 року", – повідомляють у пресслужбі.

Прізвища та подробиці

Як повідомляє LVIV.MEDIA з посиланням на джерела в правоохоронних органах, йдеться, зокрема, про заступника командира ВЧ 4114 Нацгвардії, 38-річного підполковника Олександра Тимченка, 35-річного заступника командира частини підполковника Назарія Дубова та ще двох командирів рот.

За інформацією аналітичної системи YouControl, востаннє Олександр Тимченко подавав декларацію за 2023 рік як військовослужбовець ВЧ 3035 Нацгвардії у Слов’янську. Після цього підполковника Тимченка перевели на службу до Львова.

Також зазначається, що згадані семеро контрактників працювали на двох СТО, ремонтуючи вантажівки батька одного з підозрюваних — підполковника Олександра Тимченка. Він зареєстрований як ФОП у Львові та займається вантажним автотранспортом.

За даними Опендатабот, востаннє Назарій Дубов подавав декларацію за 2021 рік як заступник командира частини по роботі з особовим складом 3055 частини Нацгвардії, що розташована у Рівному.

У дописі СБУ зазначається, що правоохоронці повідомили фігурантам про підозру за ч. 5 ст. 436-1 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів, а також відсторонення від займаних посад.

Довідка: "Мертві душі" — твір українського письменника Миколи Гоголя, вперше виданий у 1842 році. Сюжет описує аферу головного героя, Павла Чичикова, котрий, користуючись недосконалістю законодавства, задешево скуповує в поміщиків їхніх померлих кріпаків, щоб потім використати їх під виглядом живих для власного збагачення.

Нагадаємо, за результатами дослідження, проведеного на замовлення НАЗК, 69% українців вважають, що рівень корупції в Україні за 2024 рік зріс. Порівняно з 2023 роком кількість українців, які впевнені у зростанні корупції, збільшилася на 7,9%.