Без снігу не обійдеться? Яку погоду прогнозують синоптики в Україні в квітні

Раптові заморозки можуть вплинути на рослини

Березень 2025 року на всій території України виявився надзвичайно теплим. Практично в усіх областях країни температура стала рекордною за історію метеорологічних спостережень. Більшу частину місяця панували теплі повітряні маси, що надходили з півдня та південного заходу Європи (Туреччина, країни Балканського півострова), а короткочасні похолодання відзначалися лише на початку та в середині березня. Цікаво, що така ж тепла погода спостерігалася в Україні рівно п'ять років тому – 2020 рік. Тоді також спостерігалися рекордні значення температури та практично повна відсутність морозів.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, згідно зі свіжими прогнозами, квітень принесе нам ще інтенсивніше потепління. У першій декаді місяця над північчю Європи сформується потужний антициклон, який почне слабшати ближче до середини квітня.

Водночас у районі Середземного моря та у південно-західній Європі протягом усього місяця переважатиме знижений атмосферний тиск. Такий розподіл циклонів та антициклонів безпосередньо вплине на кількість опадів. Очікується, що дощі найчастіше йтимуть у Південній Європі та Туреччині, де можливі сильні зливи, грози та град. При цьому загальна кількість опадів за місяць може в 1,5 – 3 рази перевищити кліматичну норму. На півночі Європи дощів буде значно менше, основна їх частина випаде у другій половині квітня, коли почнеться зниження тиску та посилення циклонічної діяльності.

Загалом температура повітря по всій Європі буде вищою за багаторічні кліматичні норми. Найбільші відхилення від середньої температури прогнозуються у східних та північно-східних регіонах (див. карту аномалій температури). Водночас на Піренейському півострові (Іспанія та Португалія) температурні аномалії будуть незначними через надходження холодного повітря із північних широт. У гірських районах, таких як Альпи та Карпати, температура коливатиметься в межах норми, що дозволить сніжному покриву зберегтись ще на деякий час.

Карта температур у квітні

В Україні квітень також буде теплішим за середні багаторічні показники, хоча перевищення норми не стане таким сильним, як у березні, і становитиме приблизно +1,5…+2,7 °С. Однак у першій та на початку другої декади місяця можливе похолодання. Тепло прискорить зростання та розвиток рослин, але в періоди короткочасних похолодань можливі заморозки, коли температура повітря опускатиметься нижче 0 °С вночі та вранці.

Кількість опадів у країні розподілиться нерівномірно – загалом вони очікуються не більше норми, хоча в областях Лівобережної України опади можуть перевищити норму на 25 – 60 %. Сніг у квітні малоймовірний, він буде хіба що у Карпатах, де це є нормою у середині весни.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода в Києві 29-30 березня і чи чекати дощів.