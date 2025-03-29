Ці овочі обов’язкові до посіву у квітні 2025: список і поради, як отримати багатий урожай

Не однією картоплею дачникам доведеться обсадити город

Нарешті прийшло весняне тепло і багато дачників потихеньку відкривають для себе клопіткий дачний сезон. У квітні робіт на ділянці, як завжди, стає більше: посів різних рослин, посадка квітів, обробка плодових дерев — ось лише деякі з обов’язкових завдань.

Що можна посадити у відкритий ґрунт у квітні 2025 року, щоб не забути нічого важливого? "Телеграф" розповідає, що радять досвідчені городники у цей період.

Які овочі можна садити у квітні і як правильно

На початку місяця садять редиску, горох, кріп, капусту, салат, ревінь, моркву, листову селеру і пастернак. Насамперед варто посіяти редис, тому що при тривалому світловому дні він може дати стрілки. Для цього готують грядки, сіють насіння і накривають його плівкою або агроволокном.

На ділянці з редискою можна сіяти шпинат. Ця рослина допомагає захистити коренеплоди від хрестоцвітної блішки, яка є поширеним шкідником. Також час приділити увагу полуниці. Якщо восени ви не проводили обрізання, наприкінці квітня потрібно видалити старе листя і привести вуса до ладу.

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Багато дачників розпочинають підготовку до посадки картоплі. Щоб урожай вийшов багатим і смачним, коренеплід потрібно садити в землю тоді, коли берези почнуть розпускати листя.

Що зробити в саду у квітні 2025

Наприкінці місяця гарний час для посадки цибулин квітів. Не забудьте розпушити землю, полити та підгодувати рослини. Відмінний вибір для посадки – однорічні квіти.

Фото: freepik

Також слід знати: поки бруньки на плодових деревах не набрякли, обробіть їх засобами від борошнистої роси та попелиці. Цих шкідників та хвороб можна уникнути за допомогою своєчасної обробки.