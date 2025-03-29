Як не переплачувати за світло? Вибираємо правильну техніку

Як знайти найекономнішу техніку завдяки маркуванню — що значать літери A+, A++, B, C та інші

Тариф на електроенергію з травня зміниться для деяких українців. Витрати на комунальні послуги зростуть. На майбутнє їх зменшити можна завдяки ощадній техніці. Це прилади з високим класом енергоефективності, тож при оновленні техніки варто обирати більш економні варіанти.

"Телеграф" нагадує, що в кожного приладу є маркування за рівнем споживання електроенергії. Вони розподіляються від А до G, тобто від найбільш економних до найбільш затратних. Обирати краще техніку класу A (споживає мінімум електроенергії) або B та C (доволі економні). Класи D, E, F, хоч і дешевші, але споживають більше електроенергії. До 2021 року також існувало маркування A+, A++, але від нього відмовились в подальших моделях на користь простішої схеми.

Приклад маркування з класом енергоефективності на техніці

На практиці це приблизно працює так:

холодильник класу A використовує на 40-50% менше електроенергії, ніж аналогічний прилад класу D

пралка класу B споживає на 20-30% менше електрики, ніж модель класу E.

Обираючи техніку також варто звернути увагу на додаткові можливості економії електроенергії — короткі програми, енергоощадні налаштування, фактичне споживання кВт·год на рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, які електроприлади можуть бути невеликими, але споживати багато електроенергії. Завдяки їх частому використанню можна переплачувати тисячі гривень на рік.