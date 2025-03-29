Паніка росіян зростає: партизани помітили активне перекидання засобів ППО з Криму

Фіксується зростання кількості ворожих засобів ППО

Російські військові на Херсонському напрямку дедалі більше панікують через серйозні втрати у районі лінії бойового зіткнення. Командування окупантів вживає термінових заходів щодо посилення оборони — зокрема перекидає техніку з Криму.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України та на території Росії "АТЕШ". За даними його джерел, росіяни активно доставляють у Херсонську область комплекси радіоелектронної боротьби, включаючи систему "Поле-21", призначену для придушення зв'язку та протидії українським БПЛА, артилерії та авіації.

Також фіксується зростання кількості ворожих засобів ППО, особливо поблизу стратегічних напрямів. Зазначається, що це пов'язано як з втратами техніки з боку ворога, так і зі значними втратами серед російських солдатів.

"Істотну роль у цьому відіграють точні координати, які українські сили отримують від партизанів та місцевих жителів. Завдяки їхній сміливості вдається завдавати точних ударів по ворожих складах, техніці та пунктам управління", — наголосили у "АТЕШ".

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують наступ у двох областях. За його словами, у російської влади є плани розпочати нову військову операцію на території Сумської та Харківської областей.