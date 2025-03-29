Тягала за волосся та ображала. У ресторані на Прикарпатті стався мовний скандал (відео)

За справу взялася поліція

У кафе на Івано-Франківщині стався мовний скандал. Одна з відвідувачок накинулася на іншу через її прохання не вмикати російську музику.

Про інцидент, який стався 28 березня в одному з кафе міста Снятин у Facebook розповіла сама постраждала — членкиня Національного агентства із забезпечення якості освіти Лідія Фесенко. Правоохоронці встановили особу нападниці, це — 39-річна мешканка Снятина, повідомили у поліції.

Як розповіла Фесенко, під час обіду у колибі за сусіднім столиком сиділи жінки, які вмикали російськомовні пісні. Вона зробила їм зауваження.

"Відбувається перепалка, у сторону мене та моїх подруг летять образи, врешті все стихає, минає хвилин 30 (впродовж яких, вони нас активно обговорюють), пані збираються і починають покидати заклад, а одна героїня вирішує схопити мене за волосся та потягнути", — розповіла Фесенко.

За її даними, за волосся її схопила Пані Ольга Пасічна/Макар (прізвище її чоловіка). Нещодавно повернулася з Англії. Фесенко додала фото кривдниці та відео інциденту з камер спостереження закладу.

Пізніше вона зробила ще одну публікацію, де повідомила, що одразу після інциденту звернулася до поліції. Правоохоронці зафіксували обставини того, що сталося.

"Максимум можуть інкримінувати 173 статтю КУпАП, бо немає тілесних пошкоджень, які може зафіксувати судмедекспертиза. Щоб реалізувати суд над жінкою, то максимум це почати справу про захист честі та гідності + моральна компенсація", — йдеться у повідомленні.

Фесенко додала, що проживає у Києві, тому не може брати участь у судовому процесі, який відбувався б у Снятині. Тому зараз йдеться лише про 173 статтю (дрібне хуліганство) та публічний розголос.

Як розповідав "Телеграф", книгарня-кафе "Сенс" у Києві опинилася в епіцентрі мовного скандалу. Відвідувачка обурилася тим, що за сусіднім столиком люди розмовляли російською мовою, але працівники закладу лише розводили руками.