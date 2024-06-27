С 1991 года количество батарей Patriot в Германии сократилось в четыре раза: эксперты объяснили причину

В 1991 году Германия имела мощную группировку ПВО, сейчас похвастаться этим Бундесвер не в состоянии

Западная Германия на момент окончания Холодной войны и объединения с Восточной Германией имела на вооружении не менее 40 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, из которых 36 были боевыми и четыре находились в резерве. Через 33 года после окончания Холодной войны Бундесвер располагает только 10 батареями американских ЗРК.

Об этом пишет Defence Express. Кроме Patriot, Бундесвер образца 1991 года имел на вооружении 9 дивизионов зенитно-ракетных комплексов MIM-23 Hawk и 6 дивизионов ЗРК Nike, не считая многочисленных подразделений ПВО малой дальности с ЗРК Roland и Gepard.

При этом тогда немецкая противовоздушная оборона несла службу в более жестких условиях, чем сейчас. Нормативы времен Холодной войны предполагали, что в составе дивизиона должна быть одна батарея с 5-минутной готовностью, две батареи с 3-часовой готовностью и одна батарея с 12-часовой готовностью. Кроме того, ПВО Германии имело даже такую, казалось бы, архаическую вещь, как посты визуального обнаружения воздушных целей на малой высоте – правда, не против БПЛА, о них тогда еще фактически не слышали, а против ударных самолетов СССР с неуправляемыми бомбами.

Однако после того, как две Германии объединились, а Холодная война завершилась распадом СССР, Германия решила, что такая мощная система ПВО больше не нужна – экономически невыгодно. Поэтому большую часть комплексов списали: это коснулось как типов MIM-23 Hawk и Roland, так и важных для обороны Patriot. Число последних сократилось до 12 на начало 2023 года.

В 2024 году систем у Германии осталось еще меньше Patriot – всего 10. Две батареи Германия передала Украине, а новые системы передадут Бундесверу еще очень нескоро.

Недавно в Нидерландах сообщили, что объединились с другой страной, чтобы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot после того, как о поставке этой же системы сообщила Румыния. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что им удалось "собрать" части ЗРК, которые будут объединены в единую систему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США пока не имеют официальных анонсов относительно сроков предоставления Украине дополнительной системы Patriot. Однако работа в этом направлении продолжается каждый день.