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Як не залишитися без грошей через чужі комунальні борги

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Після продажу нерухомості, борги можуть знову стати проблемою Новина оновлена 29 березня 2025, 10:23
Після продажу нерухомості, борги можуть знову стати проблемою. Фото pinterest.com

Новий власник житла має переоформити особові рахунки на себе

Комунальні борги нікуди не зникають, навіть якщо людина у квартирі не проживає. Може виникнути ситуація, що ви вже давно продали квартиру, а рахунки за комуналку надходять на ваше ім'я. Деякі українці вже зіткнулися з таким – отримали листи від постачальників, зокрема від ДТЕК, про заборгованість, яка їм не належить.

Адвокати пояснюють: щойно ви перестали бути власником нерухомості, ви більше не зобов’язані платити за комунальні послуги. Адже користується ними вже новий власник.

Щоб уникнути зайвих непорозумінь, варто звернутися до постачальника з письмовим зверненням. У листі потрібно описати ситуацію, вказавши дату продажу, що борги накопичились після цього, звернутись із проханням змінити дані про споживача в системі. Можливо, знадобиться додати витяг з реєстру прав власності.

Що робити, якщо квартира з боргами?

В Україні немає обов’язкової вимоги щодо довідки про відсутність заборгованості під час продажу житла (так звані нульовки). Це означає, що ви можете купити квартиру з боргами. Але! Новий власник не зобов’язаний їх сплачувати, якщо суд не встановить, що він взяв на себе таке зобов’язання. Про це має бути відповідний пункт у договорі.

Як переоформити комунальні рахунки

Якщо ви стали власником нерухомості – через купівлю чи спадщину – вам потрібно змінити особові рахунки на своє ім’я для кожної послуги окремо. Наприклад, у газорозподільній компанії для цього знадобляться:

  • паспорт або ID-картка;
  • ідентифікаційний номер;
  • документ, що підтверджує право власності (договір купівлі-продажу, дарування, оренди);
  • технічний паспорт;
  • довідка про склад сім’ї / документи на лічильник.
Зразок заяви щодо переоформлення рахунку Газмережі
Зразок заяви щодо переоформлення рахунку "Газмережі"

Кожен постачальник може мати додаткові вимоги, тож краще уточнити список документів заздалегідь. Переоформлення особового рахунку – це відповідальність нового власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що може статися, якщо заборгувати за комунальні послуги. Окрім втрати субсидії, можна також перестати отримувати послугу, а підключення назад коштуватиме грошей споживачеві.

Теги:
#Нерухомість #Борги #Комунальні послуги