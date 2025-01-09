Від цього серіалу в Україні були в захваті: як змінилися актори "Санта-Барбари" за 40 років та кого вже нема

Життя багатьох акторів суттєво змінилося

"Санта-Барбара" був одним із найпопулярніших серіалів на телебаченні. У ньому йшлося про життя кількох сімей багатіїв. Мильну оперу транслювали майже 10 років. Раніше ми розповідали, як змінилися актори легендарного фільму "Титанік".

"Телеграф" розповість, який зараз вигляд мають головні актори серіалу. З моменту його виходу минуло 40 років.

Актори серіалу "Санта-Барбара" зараз

Одна з головних ролей мильної опери належала акторці Марсі Уокер. Вона з'явилась у понад 1200 епізодах кінороботи. Роль Іден Кепвелл була найуспішнішою для акторки, адже за неї вона отримала престижну премію "Еммі".

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Також вона з'являлась у мильній опері "Всі мої діти", прайм-тайм серіалі Palace Guard. Після цього Уокер викладала у недільній школі та стала пастором. У 2024 році артистка розповіла, що участь у "Санта-Барбарі" була однією з найкращих подій у її житті.

Фото: інстаграм-сторінка саmarcywalkerfans

Одним із найбільш яскравих персонажів "Санта-Барбари" був Круз Кастильо, якого зіграв актор Ей Мартінес. Його роман з героїнею Іден був центральною лінією мильної опери. За цю роль актора нагородили премією "Еммі". Мав ролі у кінороботах "Головний госпіталь", "Одне життя, щоб жити", а також з'являвся у телевізійних шоу. Мартінес має дружину і троє дітей.

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Скриншот з відео Youtube-каналу RAAV

Робін Райт була однією з наймолодших акторів на знімальному майданчику. Вона почала грати у серіалі у 18 років. За роль Келлі Кепвелл тричі була номінована на "Еммі". Голлівудська кар'єра Райт склалась успішно. Вона грала у фільмах "Форрест Гамп", "Улюблений" та серіалі "Картковий будинок", за яку отримала премії "Еммі" та "Золотий глобус". Акторка знімається у кіно і зараз. Однак у особистому житті Райт мала щонайменше 2 розлучення з колегами-акторами. Має двоє дітей.

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Фото: Getty Images

Девіс Лейн зіграв у "Санта-Барбарі" мачо Мейсона Кепвелла. А його пара з Джулією, яку грала Ненсі Лі Гран, стала однією з улюблених серед глядачів. Кінороботі він присвятив 5 років, а потім вирішив зосередитися на грі в театрі та сім'ї.

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Після серіалу Девіс з'являвся у телевізійних серіалах "Третя планета від Сонця", "Клініка", "Практика" та "Лоїс та Кларк: Нові пригоди Супермена". Зараз він продовжує грати у виставах за мотивами творів Вільяма Шекспіра.

А от героїня Софія Кепвелл, яку грала акторка Джудіт Макконнелл, вражала аудиторію свою вишуканістю. Окрім "Санта-Барбари", вона мала ще кілька ролей у кіно. Зокрема, у серіалі "Головний госпіталь", стрічках "Вірус", "Судна ніч 2", "Синоптик". Зараз Макконнелл веде непублічний спосіб життя, їй понад 80 років. Вона ніколи не виходила заміж і має доньку, народжену сурогатною матір'ю.

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Глядачі добре пам'ятають героїню Джулію Уейнрайт Кепвелл, яка була адвокатом і феміністкою. Її виконала акторка Ненсі Лі Гранд, якій ця роль принесла "Еммі". Їхня любовна лінія з Мейсоном Кепвеллом захоплювала аудиторію.

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Ненсі мала роль у серіалі "Головний госпіталь", яка стала для нею однією з найуспішніших. За неї акторку чотири рази номінували на "Еммі". Лі Гранд працювала телеведучою, а потім стала допомагати хворим на рак. Вона має доньку.

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Хто помер із "Санта-Барбари"

Дженіс Пейдж відійшла у вічність у 101 рік у 2024. Вона виконала роль сильної жінки, матріарха сім'ї Локрідж, Мінкс Локрідж. Пейдж зіграла десятки ролей у кіно й стала затребуваною акторкою.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ніколас Костер помер у 89 років у 2023. Він виконав роль Лайонела Локріджа у "Санта-Барбарі". Чоловік зіграв сотню ролей у кіно й на телебаченні, зокрема у серіалах "Вона написала вбивство", "Третя планета від Сонця", "Закон і порядок".

Фото з мережі

Фото: Getty Images

Відійшов у засвіти актор Джед Аллан, який виконав роль Сі Сі Кепвелла. Окрім цього, зіграв у серіалах "Беверлі-Хіллз", "90210", "CSI: Місце злочину Маямі" і "Коломбо". Актор помер у 84 роки у 2019.

Фото: Getty Images

Фото з мережі

У 2020 році помер Джон Каллахан, який виконував роль сироти Крейга Ханта, котрий мав зв'язок з мафією. Також він грав у серіалах "Всі мої діти" і "Відчайдушні домогосподарки". Актор помер у 66 років через ускладнення від коронавірусу.

Фото з мережі

Фото з мережі

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінювався протягом кар'єри американський актор Бред Пітт. Він є одним із найпопулярніших акторів Голлівуду.