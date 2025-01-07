Посварилися через спадщину матері: як виглядають діти і онуки Любові Поліщук

В акторки залишилися двоє дітей та двоє онуків

Любов Поліщук — російська акторка, яку глядачі пам'ятають за серіалом "Моя прекрасна няня" та стрічкою "12 стільців". Вона померла у віці 57 років. Причиною смерті став гіпертонічний криз на фоні онкології.

"Телеграф" розповість, що відомо про дітей та онуків акторки.

Син Любові Поліщук — Олексій Макаров

Першою дитиною Любові Поліщук є син Олексій, який з'явився на світ у 1972 році. Його батьком є артист філармонії Валерій Макаров. Любов і Валерій здобували освіту в Омському педагогічному інституті та майстерні естрадного мистецтва у Москві.

Пара розлучилась, коли сину було майже 4 роки. Олексій теж вирішив стати актором як батьки, тож вступив до інституту театрального мистецтва. Згодом почав працювати у московському театрі. Син Поліщук не став популярним одразу, він лише епізодично з'являвся у серіалах.

Фото з мережі

Дебютна головна роль Макарову дісталась у стрічці "Особистий номер" у 2004 році. У ній йдеться про те, як терористи взяли в полон заручників на мюзиклі "Норд-Ост" у Москві. Він виконав цю роль у 32 роки. Також чоловік грав у фільмах "Ворошилівський стрілок", "У серпні 44-го", "Про що говорять чоловіки", "Офіцери", "Частини Всесвіту".

Фото з мережі

Макаров мав доволі насичене особисте життя, вступаючи у шлюб тричі. Першим коханням актора стала журналістка Марія Сперанська, яка була старша за нього на років. Пара жила у шлюбі, однак це супроводжувалось постійними непорозуміннями, тож вони розлучились.

Також Макаров крутив романи з артисткою балету Ольгою Силаєнковою, акторками Анастасією Макєєвою та Вікторією Богатирьовою. З останньою він був у шлюбі, у якому з'явилась донька Варвара. Стосунки згодом завершились.

Олексій Макаров і Вікторія Богатирьова, фото з мережі

Вікторія Богатирьова і донька Вероніка, онучка Любові Поліщук, фото з мережі

Також дружиною Макарова була акторка Марія Миронова. Вони перебували у шлюбі 2 роки, а потім розлучились. Окрім цього, актор зізнався, що загалом шість разів одружувався, однак жоден шлюб не став для нього успішним. Зараз він продовжує зніматися в кіно.

Олексій Макаров і Марія Миронова, фото з мережі

Чоловік періодично спілкується зі своєю донькою Варварою. Дівчинці зараз 14 років, і вона навчається у школі. Також у Варвари перехідний вік, коли їй складно зрозуміти, чого вона хоче.

Вікторія Богатирьова і донька Вероніка, онучка Любові Поліщук, фото з мережі

Олексій Макаров і донька Вероніка, онучка Любові Поліщук, фото з мережі

Зараз Макаров перебуває у шлюбі з репетиторкою іноземних мов Поліною. Жінка молодша за нього на 23 роки. Також актору вдалося схуднути на понад 30 кілограмів.

Фото з мережі

Донька Любові Поліщук — Марієтта Цигаль

Марієтта з'явилась на світ у 1984 році. Вона народилась у шлюбі Поліщук з художником Сергієм Цигалем. Дівчина пішла по стопах матері і також вирішила стати акторкою. Для цього вона завершила навчання у театральному виші. Згодом Марієтта стала працювати в Театрі імені Маяковського, театрі "Модерн" і Театрі на Малій Бронній. А найуспішнішою кінороботою доньки Поліщук була головна роль у серіалі "Раневська".

Фото з мережі

Чоловіком Марієтти був колега Дмитро Сердюк. У них народився син Григорій. Однак згодом шлюб розпався. Зараз Цигаль-Поліщук перебуває у шлюбі з Олександром Андрієвичем, з яким дружила багато років. Чоловік має доньку Марію від попереднього шлюбу.

Син Цигаль - Георгій, онук Любові Поліщук, фото з мережі

Цигаль-Поліщук з чоловіком Олександром Андрієвичем, фото з мережі

Цікаво, що Марієтта практично втратила зв'язок з братом, Олексієм Макаровим. А все тому, що вони не змогли домовитися щодо спадщини, яку залишила їм матір. Йдеться про квартиру покійної у центрі Москви.

Фото з мережі

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