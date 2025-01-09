От этого сериала в Украине были в восторге: как изменились актеры "Санта-Барбары" за 40 лет и кого уже нет

Жизнь многих актеров существенно изменилась

"Санта Барбара" был одним из самых популярных сериалов на телевидении. В нем шла речь о жизни нескольких семей богачей. Мыльную оперу транслировали около 10 лет. Раньше мы рассказывали, как изменились актеры легендарного фильма "Титаник".

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядят главные актеры сериала. С момента его выхода исполнилось 40 лет.

Актеры сериала "Санта-Барбара" сейчас

Одна из главных ролей мыльной оперы принадлежала актрисе Марси Вокер. Она появилась в более чем 1200 эпизодах киноработы. Роль Иден Кепвелл была самой успешной для актрисы, ведь за нее она получила престижную премию "Эмми".

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Также она появлялась в мыльной опере "Все мои дети", прайм-тайм сериале Palace Guard. После этого Уокер преподавала в воскресной школе и стала пастором. В 2024 году артистка рассказала, что участие в "Санта-Барбаре" было одним из лучших событий в ее жизни.

Фото: инстаграм-страница саmarcywalkerfans

Одним из самых ярких персонажей "Санта-Барбары" был Круз Кастильо, которого сыграл актер Эй Мартинес. Его роман с героиней Иден был центральной линией мыльной оперы. За эту роль актера наградили премией "Эмми". Имел роли в киноработах "Главный госпиталь", "Одна жизнь, чтобы жить", а также появлялся в телевизионных шоу. У Мартинеса есть жена и трое детей.

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Скриншот с видео Youtube-канала RAAV

Робин Райт была одним из самых молодых актеров на съемочной площадке. Она начала играть в сериале в 18 лет. За роль Келли Кэпвелл трижды была номинирована на "Эмми". Голливудская карьера Райт сложилась успешно. Она играла в фильмах "Форрест Гамп", "Любимый" и сериале "Карточный дом", за которую получила премии "Эмми" и "Золотой глобус". Актриса снимается в кино и сейчас. Однако в личной жизни Райт имела 2 развода с коллегами-актерами. У нее есть двое детей.

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Фото: Getty Images

Дэвис Лейн сыграл в "Санта-Барбаре" мачо Мэйсона Кепвелла. А его пара с Джулией, которую играла Нэнси Ли Гран, стала одной из любимых зрителей. Киноработе он посвятил 5 лет, а затем решил сосредоточиться на игре в театре и семье.

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После сериала Дэвис появлялся в телевизионных сериалах "Третья планета от Солнца", "Клиника", "Практика" и "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена". Сейчас он продолжает играть в спектаклях по мотивам произведений Уильяма Шекспира.

А вот героиня София Кепвелл, которую играла актриса Джудит Макконнелл, впечатляла аудиторию своей изысканностью. Кроме "Санта-Барбары", у нее было еще несколько ролей в кино. В частности, в сериале "Главный госпиталь", лентах "Вирус", "Судная ночь 2", "Синоптик". Сейчас Макконнелл ведет непубличный образ жизни, ей более 80 лет. Она никогда не выходила замуж и имеет дочь, рожденную суррогатной матерью.

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Зрители хорошо помнят героиню Джулию Вэйнрайт Кэпвелл, которая была адвокатом и феминисткой. Ее исполнила актриса Нэнси Ли Гранд, которой эта роль принесла "Эмми". Их любовная линия с Мэйсоном Кепвеллом увлекала аудиторию.

Фото: Getty Images

Нэнси играла роль в сериале "Главный госпиталь", которая стала для нее одной из самых успешных. За нее актрису четыре раза номинировали на "Эмми". Ли Гранд работала телеведущей, а затем стала помогать больным раком. У нее есть дочь.

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Кто умер из "Санта-Барбары"

Дженис Пейдж отошла в вечность в 101 год в 2024 году. Она исполнила роль сильной женщины, матриарха семьи Локридж, Минкс Локридж. Пейдж сыграла десятки ролей в кино и стала востребованной актрисой.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Николас Костер умер в 89 лет в 2023 году. Он исполнил роль Лайонела Локриджа в "Санта-Барбаре". Мужчина сыграл сотню ролей в кино и на телевидении, в том числе в сериалах "Она написала убийство", "Третья планета от Солнца", "Закон и порядок".

Фото из сети

Фото: Getty Images

Отошел в засветы актер Джед Аллан, исполнивший роль Си Си Кепвелла. Кроме того, сыграл в сериалах "Беверли-Хиллз", "90210", "CSI: Место преступления Майами" и "Коломбо". Актер умер в 84 года в 2019 году.

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Фото из сети

В 2020 году умер Джон Каллахан, исполнявший роль сироты Крейга Ханта, который имел связь с мафией. Также он играл в сериалах "Все мои дети" и "Отчаянные домохозяйки". Актер умер в 66 лет из-за осложнений от коронавируса.

Фото из сети

Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялся на протяжении карьеры американский актер Брэд Питт. Он является одним из самых популярных актеров Голливуда.