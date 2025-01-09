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От этого сериала в Украине были в восторге: как изменились актеры "Санта-Барбары" за 40 лет и кого уже нет

Автор
Виктория Козар
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Актеры сериала "Санта-Барбара" — Марси Вокер, Эй Мартинес, Робин Райт
Актеры сериала "Санта-Барбара" — Марси Вокер, Эй Мартинес, Робин Райт. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Жизнь многих актеров существенно изменилась

"Санта Барбара" был одним из самых популярных сериалов на телевидении. В нем шла речь о жизни нескольких семей богачей. Мыльную оперу транслировали около 10 лет. Раньше мы рассказывали, как изменились актеры легендарного фильма "Титаник".

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядят главные актеры сериала. С момента его выхода исполнилось 40 лет.

Актеры сериала "Санта-Барбара" сейчас

Одна из главных ролей мыльной оперы принадлежала актрисе Марси Вокер. Она появилась в более чем 1200 эпизодах киноработы. Роль Иден Кепвелл была самой успешной для актрисы, ведь за нее она получила престижную премию "Эмми".

Фото: Getty Images

Также она появлялась в мыльной опере "Все мои дети", прайм-тайм сериале Palace Guard. После этого Уокер преподавала в воскресной школе и стала пастором. В 2024 году артистка рассказала, что участие в "Санта-Барбаре" было одним из лучших событий в ее жизни.

Фото: инстаграм-страница саmarcywalkerfans

Одним из самых ярких персонажей "Санта-Барбары" был Круз Кастильо, которого сыграл актер Эй Мартинес. Его роман с героиней Иден был центральной линией мыльной оперы. За эту роль актера наградили премией "Эмми". Имел роли в киноработах "Главный госпиталь", "Одна жизнь, чтобы жить", а также появлялся в телевизионных шоу. У Мартинеса есть жена и трое детей.

Фото: Getty Images
Скриншот с видео Youtube-канала RAAV

Робин Райт была одним из самых молодых актеров на съемочной площадке. Она начала играть в сериале в 18 лет. За роль Келли Кэпвелл трижды была номинирована на "Эмми". Голливудская карьера Райт сложилась успешно. Она играла в фильмах "Форрест Гамп", "Любимый" и сериале "Карточный дом", за которую получила премии "Эмми" и "Золотой глобус". Актриса снимается в кино и сейчас. Однако в личной жизни Райт имела 2 развода с коллегами-актерами. У нее есть двое детей.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Дэвис Лейн сыграл в "Санта-Барбаре" мачо Мэйсона Кепвелла. А его пара с Джулией, которую играла Нэнси Ли Гран, стала одной из любимых зрителей. Киноработе он посвятил 5 лет, а затем решил сосредоточиться на игре в театре и семье.

Фото: Getty Images

После сериала Дэвис появлялся в телевизионных сериалах "Третья планета от Солнца", "Клиника", "Практика" и "Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена". Сейчас он продолжает играть в спектаклях по мотивам произведений Уильяма Шекспира.

Фото: lane_davies_official_fan_page

А вот героиня София Кепвелл, которую играла актриса Джудит Макконнелл, впечатляла аудиторию своей изысканностью. Кроме "Санта-Барбары", у нее было еще несколько ролей в кино. В частности, в сериале "Главный госпиталь", лентах "Вирус", "Судная ночь 2", "Синоптик". Сейчас Макконнелл ведет непубличный образ жизни, ей более 80 лет. Она никогда не выходила замуж и имеет дочь, рожденную суррогатной матерью.

Фото: Getty Images

Зрители хорошо помнят героиню Джулию Вэйнрайт Кэпвелл, которая была адвокатом и феминисткой. Ее исполнила актриса Нэнси Ли Гранд, которой эта роль принесла "Эмми". Их любовная линия с Мэйсоном Кепвеллом увлекала аудиторию.

Фото: Getty Images

Нэнси играла роль в сериале "Главный госпиталь", которая стала для нее одной из самых успешных. За нее актрису четыре раза номинировали на "Эмми". Ли Гранд работала телеведущей, а затем стала помогать больным раком. У нее есть дочь.

Фото: Getty Images

Кто умер из "Санта-Барбары"

  • Дженис Пейдж отошла в вечность в 101 год в 2024 году. Она исполнила роль сильной женщины, матриарха семьи Локридж, Минкс Локридж. Пейдж сыграла десятки ролей в кино и стала востребованной актрисой.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
  • Николас Костер умер в 89 лет в 2023 году. Он исполнил роль Лайонела Локриджа в "Санта-Барбаре". Мужчина сыграл сотню ролей в кино и на телевидении, в том числе в сериалах "Она написала убийство", "Третья планета от Солнца", "Закон и порядок".
Фото из сети
Фото: Getty Images
  • Отошел в засветы актер Джед Аллан, исполнивший роль Си Си Кепвелла. Кроме того, сыграл в сериалах "Беверли-Хиллз", "90210", "CSI: Место преступления Майами" и "Коломбо". Актер умер в 84 года в 2019 году.
Фото: Getty Images
Фото из сети
Фото из сети
Фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, как менялся на протяжении карьеры американский актер Брэд Питт. Он является одним из самых популярных актеров Голливуда.

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