Окрім насадження ісламу, скотарі намагаються захопити землю

Джихадисти фулані вбили понад 60 християн під час серії скоординованих нападів у семи християнських громадах Нігерії на початку Страсного тижня. Понад 1000 християн залишили свої домівки.

Про це повідомляє Christian Daily International-Morning Star News. Окрім будинків, скотарі також пограбували продовольчі магазини.

Губернатор Калеб Мутфванг назвав криваві напади фулані в окрузі Боккос, штат Плато, "геноцидом", що є лише останнім проявом багаторічної війни, яку ісламісти ведуть проти християн по всій Африці загалом і в Нігерії зокрема.

За словами лідера громади Марена Арадонга, внаслідок останніх терористичних атак понад 1000 християн були змушені залишити свої домівки та 383 будинки були зруйновані.

"Ці атаки почалися в середу, 2 квітня, близько 3 години дня, коли ці озброєні мусульмани-скотарі фулані вторглися до наших громад у великій кількості; вони приїхали на мотоциклах і напали на нас", — сказав Арадонг.

Нападники, які представляють самопроголошену "релігію світу", пограбували не лише оселі, а й продовольчі магазини, посиливши ситуацію.

Видання зазначає, що фулані за останні роки вбили тисячі християн у Середньому поясі Нігерії. Крім насадження ісламу, вони також часто хочуть захопити землі, оскільки опустелювання все більше ускладнює випасання худоби.

Раніше повідомлялося, що останнім часом до Росії "масово" прибувають люди нігерійського походження. Стверджується, що їм нібито пропонують зарплату від 250 до 450 тисяч рублів (112-220 тисяч гривень), проте після прибуття до Росії у них забирають усе майно та документи та відправляють воювати.