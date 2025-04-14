Террористы нападают на христиан в Нигерии: десятки людей убиты

Кроме насаждения ислама, скотоводы пытаются захватить землю

Джихадисты фулани убили более 60 христиан в ходе серии скоординированных нападений в семи христианских общинах Нигерии в начале Страстной недели. Более 1000 христиан покинули свои дома.

Об этом сообщает Christian Daily International-Morning Star News. Кроме домов, скотоводы также разграбили продовольственные магазины.

Губернатор Калеб Мутфванг назвал кровавые нападения фулани в округе Боккос, штат Плато, "геноцидом", являющимся лишь последним проявлением многолетней войны, которую исламисты ведут против христиан по всей Африке в целом и в Нигерии в частности.

По словам лидера общины Марена Арадонга, в результате последних террористических атак, более 1000 христиан были вынуждены покинуть свои дома и 383 дома были разрушены.

"Эти атаки начались в среду, 2 апреля, около 3 часов дня, когда эти вооруженные мусульмане-скотоводы фулани вторглись в наши общины в большом количестве; они приехали на мотоциклах и напали на нас", — сказал Арадонг.

Нападавшие, представляющие самопровозглашенную "религию мира", разграбили не только дома, но и продовольственные магазины, усугубив ситуацию.

Издание отмечает, что фулани за последние годы убили тысячи христиан в Среднем поясе Нигерии. Кроме насаждения ислама, они также часто хотят захватить земли, поскольку опустынивание все больше затрудняет выпас скота.

Ранее сообщалось, что в последнее время в Россию "массово" прибывают люди нигерийского происхождения. Утверждается, что им якобы предлагают зарплату от 250 до 450 тысячи рублей (112-220 тысяч гривен), однако после прибытия в Россию у них забирают все имущество и документы и отправляют воевать.