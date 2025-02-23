"Як справжні терористи": росіяни готували замах на Буданова на Великдень, розповів Малюк

Росіяни змогли завербувати високих чиновників в Управлінні держохорони

Російські спецслужби планували вбивство українського президента Володимира Зеленського. Крім того, вони готували замах на голову розвідки Кирила Буданова.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк під час виступу на форумі "Україна. Рік 2025". Трансляція велася у youtube-каналі Офісу президента.

За його словами, за три роки вторгнення спецслужба розкрила діяльність 102 агентурних мереж противника. Серед них були й ті, що планували вбивство Зеленського.

При цьому він зазначив, що напередодні "інавгурації" Володимира Путіна на Великдень 2024 року росіяни готували замах на Буданова.

"Управлялося це все безпосередньо з Луб’янки. А виконавцями були високопосадовці Управління держохорони. Тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових осіб, але ворог проник і зміг їх завербувати", — сказав Малюк.

Глава СБУ додав, що затримали зловмисників уже під час реалізації замаху, що він назвав "повним провалом" для Кремля. Однак він додав, що після невдачі з замахом, росіяни запланували теракт в одному з будівельних гіпермаркетів, де мали спрацювати вибухові пристрої у відділі легкозаймистих матеріалів у момент, коли там було якнайбільше людей.

"Ми діємо згідно із законом і захищаємо свою землю, а вони (росіяни, — ред.) діють як справжні терористи", — сказав Малюк.

Як повідомлялося раніше, у лютому СБУ викрила високопоставленого зрадника у своїх лавах. Ним виявився керівник Штабу Антитерористичного центру Дмитро Козюра. Затримувати його Малюк прийшов особисто.