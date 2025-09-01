Піде стопами Ірану? Мадуро панікує, поки США "грають м’язами" у Карибському морі

У Венесуелі говорять про "найбільшу загрозу" за 100 років

Відносини між Венесуелою та США вкотре розжарилися. Самопроголошений "президент" Ніколас Мадуро заявив, що на його країну націлилося вісім військових кораблів "з 1200 ракетами".

Як повідомляє Al-Arabiya, Вашингтон напередодні оголосив про відправку флоту до південної частини Карибського моря для боротьби з наркоторгівлею. При цьому США вже неодноразово пов’язували Каракас із діями наркокартелів.

У понеділок, 1 вересня, Мадуро повідомив у коментарі міжнародним журналістам про те, що над його країною нависла "найбільша загроза, яку не бачили на континенті за 100 років". Він додав, що на Венесуелу націлилося вісім військових кораблів "із 1200 ракетами".

Він також заявив, що у разі агресивних дій готовий мобілізувати до 4 мільйонів ополченців.

Варто зазначити, що фраза про 1200 ракет звучить як явне перебільшення, адже виходить, що на один корабель має припадати по 150 ракет. Таку кількість на борт здатні взяти лише підводні човни класу "Охайо", конвертовані під запуск крилатих ракет "Томагавк" зі стратегічних ракетоносіїв (модифікація SSGN). Усього таких на озброєнні США лише 4 штуки.

Як відомо, у Мадуро із Заходом дуже довга історія напружених відносин, а Вашингтон навіть оголосив нагороду за його затримання у вигляді 50 мільйонів доларів.

За даними західних ЗМІ, зараз у Карибському морі знаходиться сім надводних кораблів і атомний підводний човен США. Також повідомлялося про присутність авіаносця та велику кількість десантників. Однак у Пентагоні відкидають інформацію про можливу наземну операцію, підкреслюючи, що вона має лише морську компоненту. Західні експерти сумніваються, що направлення флоту є відповідним заходом для боротьби з наркокартелями.

Нагадаємо, 28 липня 2024 року Мадуро переобрався на третій термін, що викликало хвилю протестів по країні. Опозиція заявила, що вибори були сфальшовані і вивели людей на вулиці, що місцями обернулося жорстокими зіткненнями. У вересні ЄС оголосив про те, що Мадуро не визнає легітимним президентом, а в січні 2025 року так само вчинила й Україна.