25 років — під санкціями. Чому Росія повторить долю Венесуели

Агресору вистачить грошей ще на рік війни, каже аналітик

Під західними санкціями Росія може повторити долю багатої в минулому Венесуели, — південноамериканської країни, позбавленої передових технологій з видобутку енергоносіїв і змушеної переживати кризу в економіці. Однак РФ поки ще має гроші на загарбницьку війну в Україні.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політичний аналітик Ігар Тишкевич. За його словами, країна-агресор матиме ресурсів ще на рік ведення війни.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Якщо Зеленський скаже Трампу "ні": три сценарії завершення війни в 2025 році".

За словами політексперта, російські аналітики тверезо оцінюють ресурсні можливості РФ.

— Звісно, є пропаганда, але вони розуміють небезпеку, — каже політолог. — Рекомендую почитати галузеві аналізи російських відомств, які є у відкритому доступі. Наприклад, "Ростех" (державна корпорація РФ з виробництва й експорту промислової продукції. — Ред.). Два тижні тому вони сказали, що зношеність основних фондів російської промисловості (якщо відкинути військову складову) є більшою за 85%.

Це означає, що верстати і все інше їм потрібні тут і зараз, пояснює Ігар Тишкевич.

— Вони це визнають. Але, на жаль, для нас, на 2025 рік у Росії гроші є. На початок 2026 року також є. Далі — питання технологічних "хвостів" (тобто відставання у плані технологій. — Ред.) через санкції, — наголошує політичний експерт.

Як приклад він навів Венесуелу, яка вже 25-й рік перебуває під санкціями.

— 2000 рік. Венесуела — найбагатша країна Південної Америки. Економічне зростання і фінансове. Але технологічні "хвости". Це означає, що попри колосальні запаси нафти та газу, є питання складного механізму видобутку. Технологічні "хвости" наздогнали її 2008 року з кризою.

Тому і у Росії за деякими напрямами будуть технологічні "хвости". Вони є і будуть зростати. Але гроші на те, щоб купувати живу силу і частково озброєння та воювати, на жаль, на 2025 рік у них є, — підсумував Ігар Тишкевич.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як Україні захистити свої інтереси в біполярному світі.