Амністія або кінець? США зробили Мадуро пропозицію, від якої не відмовляються

Путінському союзнику запропонували амністію ще минулого року, але він різко відмовився від неї

США запропонували венесуельському диктатору та союзнику Росії Ніколасу Мадуро повну амністію в обмін на його добровільне самоусунення від влади. Мадуро та його оточення мають дуже серйозні звинувачення у низці злочинів, які висунуло Міністерство юстиції США.

Про це пише видання Wall Street Journal із посиланням на інформовані джерела. Зазначається, що Білий дім "поклав карти на стіл", щоб переконати Мадуро піти до того, як завершиться президентський термін Джозефа Байдена.

Переговори з цього приводу ведуть член Ради національної безпеки Білого дому Даніель Еріксон та довірена особа диктатора Хорхе Родрігес. Зокрема Вашингтон готовий погодитися на те, що не буде змушувати західні нафтові компанії виходити з венесуельського ринку, як це було раніше. Зазначається також, що це далеко не перша подібна ініціатива з усунення Мадуро.

Путінському союзнику запропонували амністію ще минулого року, але він різко відмовився від неї. Джерело з оточення диктатора сказало, що Мадуро й досі не змінив свою позицію. До того ж пропозиції Білого дому можуть виявитися марними, якщо вибори в США виграє Дональд Трамп, який дуже жорстко ставиться до Венесуели.

Втім, зазначає видання, Мадуро однаково не довіряє будь-якій адміністрації США – що Трампу, що Байдену. І це попри те, що у 2024 році Білий дім скасував більшість санкцій проти Венесуели, сподіваючись спонукати її до демократичних виборів. З виборами не вийшло, а от конче потрібний "ковток повітря" венесуельська економіка отримала – вона перебуває у дуже скрутному становищі через санкції.

З іншого боку, в США можуть з'явитися вагомі союзники в цьому питанні – це Бразилія, Мексика та Колумбія. Чиновники США хочуть, щоб ці три країни, які не визнали перемогу Мадуро, зайняли ще жорсткішу позицію щодо необхідності доказів справжньої перемоги венесуельського диктатора на виборах.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль. На виборах Мадуро нібито набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.

Після цього десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти чергової "перемоги" диктатора на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі вкрасти вибори; результати "волевиявлення" також не визнала велика кількість латиноамериканських країн.