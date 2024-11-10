"Мадуро відкрив портал у пекло": нове прізвисько Путіна схвилювало росіян

Колишні російські спортсмени та тренери у захваті після заяви венесуельського диктатора

Днями самопроголошений президент Венесуели Ніколас Мадуро порівняв голову Кремля Володимира Путіна з відомим португальським футболістом Кріштіано Роналду. Нібито у президента РФ є "бомбардирське чуття", як у КріРо.

Цю заяву відразу підхопили головні підлабузники Путіна. Приміром, дворазовий олімпійський чемпіон з хокею та депутат Держдуми В’ячеслав Фетісов у коментарі для Р-Спорт заявив, що Путін у хокеї забиває більше, чим Роналду у футболі.

"Путін веде таку ж жорстку гру в хокеї, як Роналду у футболі. Його результативність і жорсткість поширюються і на його посаду президента.

Я б не став Володимира Володимировича з кимось порівнювати, але те, що він у хокеї забиває більше, ніж Роналду у футболі, – це факт”, – сказав Фетісов.

Триразова олімпійська чемпіонка, президент Федерації лижних гонок Росії (ФЛГР) Олена Вяльбе вважає, що Путін схожий лише сам на себе.

"Безумовно, Володимир Володимирович схожий лише сам на себе.

Тут можна проводити аналогії: Кріштіану, безумовно, великий спортсмен, але мені здається, Мессі навіть краще.

Загалом людей, які ставлять перед собою цілі та домагаються їх, у спорті дуже багато”, — цитує Вяльбе sport24.ru.

Колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв назвав Путіна "найкращим політиком у світі".

"Путін краще, ніж Роналду. Володимир Володимирович – найкращий політик у світі. Тут навіть двох думок не може бути", – цитує Газзаєва Р-Спорт.

У мережі висміяли слова іменитих у минулому спортсменів та тренерів. Один із користувачів пожартував, що "Мадуро відкрив портал в пекло", порівнявши Путіна з Роналду.

Зазначимо, це не вперше, коли Путіна порівнюють із видатним спортивним діячем. Нещодавно новоспечений міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов назвав президента Росії "Кубертеном XXI століття". Все через проведення у РФ "Ігор Майбутнього", які Путін відкривав особисто.