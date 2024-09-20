Мадуро у прольоті: Європарламент визнав законним президентом Венесуели іншого

ЄП визнає легітимним і демократично обраним президентом Венесуели Едмундо Гонсалеса та засуджує видачу режимом Мадуро ордеру на арешт опозиціонера

Європейський парламент визнав законно обраним президентом Венесуели лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Це означає, що уряд путінського друга, самопроголошеного "президента" країни Ніколаса Мадуро є нелегітимним для цивілізованих країн Європи.

Про це йдеться на сайті Європарламенту. Відповідну резолюцію ЄП ухвалив 19 вересня 309 голосами "за", 201 євродепутат висловився "проти".

"Європейський парламент… рішуче засуджує та повністю відкидає фальсифікацію виборів, організовану контрольованою режимом Національною виборчою радою, яка відмовилася оприлюднити офіційні результати", – сказано у документі.

Також зазначається, що ЄП визнає легітимним і демократично обраним президентом Венесуели Едмундо Гонсалеса та засуджує видачу режимом Мадуро ордеру на арешт опозиціонера. Європарламент висунув владі Європейського Союзу вимогу зробити все можливе, щоб Гонсалес міг вступити на посаду президента Венесуели 10 січня 2025 року.

"Євродепутати відзначають, що у звітах міжнародних місій зі спостереження за виборами чітко зазначено, що вибори президента Венесуели 28 липня 2024 року не відповідали міжнародним стандартам чесності виборів. Вони також рішуче засуджують вбивства, переслідування, порушення та арешти, вчинені проти демократичної опозиції, народу Венесуели та громадянського суспільства, закликаючи припинити систематичні порушення прав людини", – зазначається у резолюції.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль. На виборах Мадуро нібито набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.

Після цього десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти чергової "перемоги" диктатора на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі вкрасти вибори; результати "волевиявлення" також не визнала велика кількість латиноамериканських країн.