Мирна угода для Ізраїлю та Гази. Що увійшло у новий план Трампа для Близького сходу

План Білого дому включає 20 пунктів

Ізраїль погодився підтримати план США щодо врегулювання конфлікту в Газі. Але ця угода може змінити баланс сил на Близькому Сході.

Що треба знати:

Трамп запропонував Ізраїлю і Сектору Газу мирну угоду

В угоді від Білого дому 20 пунктів, за одним з яких Газу буде перейменовано

Ізраїль згоден на угоду, очікується відповідь від ХАМАС

Як повідомляє Reuters, президент США Дональд Трамп представив новий план врегулювання конфлікту в Газі ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу. Лідер Ізраїлю погодився підтримати цю угоду. Вона передбачає припинення майже дворічного протистояння в Секторі Гази, звільнення заручників і поступове виведення ізраїльських військ.

За словами Трампа, наразі Ізраїль та Сектор Гази підійшли надзвичайно близько до укладення двосторонньої довгострокової угоди. Голова Білого дому сподівається, що керівництво ХАМАС прийме умови.

Що входить в угоду

Білий дім опублікував план із 20 пунктів. Серед них:

припинення вогню та обмін полоненими;

звільнення ізраїльських заручників і палестинських в'язнів;

виведення ізраїльської армії з анклаву поетапно;

роззброєння структур ХАМАС;

створення тимчасового уряду під егідою міжнародної організації.

Зауважимо, що угода вимагає повернення усіх заручників: живих і мертвих, протягом 72 годин після укладення договору про припинення вогню. Деякі деталі у плані відкриті, аби сторони самі обрали потрібний варіант. Цікаво, що за цим документом Газу буде перейменовано на "Нову Газу".

Сектор Гази та Ізраїль на карті

Зустріч Трампа і Нетаньягу

Ця зустріч лідерів була вже четвертим візитом ізраїльського прем'єра до Білого дому. Напередодні цих переговорів низка західних країн визнали Палестину як окрему державу. За словами Трампа, це були неохідні поступки ХАМАСу, аби наблизити мир. Голова Білого дому впевнений, що наразі є можливість досягти компромісу між сторонами і завершити війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Ізраїль розпочав нову наземну операцію в Газі.